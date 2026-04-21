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21 de abril de 2026 - 08:04
Jujuy.

Perdió el control y chocó contra el puente San Martín

Una camioneta habría perdido el control y quedó cruzada sobre el carril derecho del puente San Martín en sentido hacia el centro de la ciudad.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Una camioneta quedó cruzada en Puente San Martín sentido al centro

Una camioneta quedó cruzada en Puente San Martín sentido al centro

Una camioneta quedó atravesada sobre el carril derecho en el Puente San Martín, en sentido hacia el centro de la ciudad. El hecho ocurrió en un contexto de llovizna persistente, lo que dejó el asfalto mojado y resbaladizo, generando condiciones adversas para la circulación.

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Según las primeras informaciones, el vehículo habría venido circulando en sentido centro - Chijra y zonas aledañas, y por cuestiones que se están investigando, habría perdido el control lo que provocó que termine cruzado sobre la mano derecha del puente obstruyendo parcialmente el tránsito.

Demoras y tránsito reducido

La situación provocó demoras en la circulación vehicular, especialmente en una franja horaria de alta circulación. Automovilistas debieron reducir la velocidad y maniobrar con precaución para evitar nuevos incidentes en la zona.

En la imagen se observa cómo el vehículo quedó atravesado ocupando gran parte del carril, mientras otros conductores avanzan lentamente debido a la acumulación de autos.

Precaución al conducir

Ante este tipo de situaciones, se recomienda a los conductores extremar las medidas de seguridad, especialmente en jornadas con condiciones climáticas adversas. El pavimento mojado reduce la adherencia de los vehículos, aumentando el riesgo de derrapes y pérdida de control.

Se solicita circular con velocidad moderada, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas para prevenir accidentes, particularmente en sectores como puentes y accesos principales de la ciudad.

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