martes 18 de noviembre de 2025

17 de noviembre de 2025 - 15:12
Jésica Cirio se mostró con su nuevo novio: quién es el empresario que la enamora

Luego de su problemático divorcio, Jésica Cirio estaría en pareja con un empresario de perfil bajo. "Estoy muy enamorada" dijo la modelo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La modelo, con el corazón ocupado. Foto: Instagram @jesicacirio

Nueva pareja de Jésica Cirio: Nicolás Trombino. Créditos: Linkedin

Luego de su divorcio de Elías Piccirillo, Jésica Cirio habría decidido volver a apostar al amor. Según confirmó la periodista Laura Ubfal, la modelo estaría en pareja con el empresario Nicolás Trombino, un hombre de 35 años, residente de Puerto Madero, padre de un adolescente y conocido en el ambiente como “Niki”.

De acuerdo a las primeras informaciones, Trombino se dedica a ser proveedor de alimentos para el Estado, mantiene un perfil muy bajo y tendría una sólida posición económica. “Él es muy fachero. Ella está muy enamorada y él es muy trabajador”, detalló Ubfal.

El vínculo habría comenzado hace algunas semanas, pero empezó a tomar fuerza después de un viaje a Punta del Este, donde la pareja habría compartido unos días a solas. Desde entonces, ya se los vio juntos en eventos de Buenos Aires, donde, según testigos, se mostraron “muy románticos”.

Nueva pareja de Jésica Cirio: Nicolás Trombino
Jésica Cirio se mostró con su nuevo novio: quién es el empresario que la enamora

El viernes se los vio super-juntos y hacen linda pareja. Estaban a los besos”, revelaron desde el entorno de la conductora.

Otro dato llamativo es que Trombino sería quien la está acompañando en este nuevo capítulo profesional: “Él es quien la asesora sobre cómo manejarse con los medios. Ella confía mucho en él”.

La palabra de Cirio tras su divorcio

Semanas atrás, al referirse a su separación, Jésica había dicho:

Estoy bien, estoy mejor. Entrenando, que es mi terapia. Estoy desaparecida y hoy prefiero estar trabajando de manera privada”.

También reconoció que vivió un proceso difícil:

Estoy mega-enfocada en la nena, en mis amigas y fin. La pasé duro. Ahora es recuperar, es un proceso normal”.

Hoy, ese proceso parece haber encontrado un nuevo equilib

