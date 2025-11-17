Jésica Cirio se mostró con su nuevo novio: quién es el empresario que la enamora

La modelo, con el corazón ocupado. Foto: Instagram @jesicacirio

Luego de su divorcio de Elías Piccirillo , Jésica Cirio habría decidido volver a apostar al amor . Según confirmó la periodista Laura Ubfal, la modelo estaría en pareja con el empresario Nicolás Trombino , un hombre de 35 años , residente de Puerto Madero , padre de un adolescente y conocido en el ambiente como “Niki”.

De acuerdo a las primeras informaciones, Trombino se dedica a ser proveedor de alimentos para el Estado , mantiene un perfil muy bajo y tendría una sólida posición económica . “ Él es muy fachero. Ella está muy enamorada y él es muy trabajador ”, detalló Ubfal.

El vínculo habría comenzado hace algunas semanas, pero empezó a tomar fuerza después de un viaje a Punta del Este , donde la pareja habría compartido unos días a solas. Desde entonces, ya se los vio juntos en eventos de Buenos Aires , donde, según testigos, se mostraron “muy románticos”.

“ El viernes se los vio super-juntos y hacen linda pareja. Estaban a los besos ”, revelaron desde el entorno de la conductora.

Otro dato llamativo es que Trombino sería quien la está acompañando en este nuevo capítulo profesional: “Él es quien la asesora sobre cómo manejarse con los medios. Ella confía mucho en él”.

La palabra de Cirio tras su divorcio

Semanas atrás, al referirse a su separación, Jésica había dicho:

“Estoy bien, estoy mejor. Entrenando, que es mi terapia. Estoy desaparecida y hoy prefiero estar trabajando de manera privada”.

También reconoció que vivió un proceso difícil:

“Estoy mega-enfocada en la nena, en mis amigas y fin. La pasé duro. Ahora es recuperar, es un proceso normal”.

Hoy, ese proceso parece haber encontrado un nuevo equilib