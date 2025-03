Caso elías Piccirillo, marido de Jesica Cirio: un policía arrepentido detalló el falso operativo

Jesica Cirio y Elías Piccirillo.

Durante la cita, un individuo que se presentó como “Charly” afirmó tener vínculo con Helguero y sostuvo que “una persona de mal vivir -posible narco- estaría en la zona de Recoleta transportando estupefacientes en horas de la tarde”.

Más tarde, Ybarra le comunicó a un colega que Helguero se presentaría en Recoleta para ampliar la información proporcionada por “Charly”. No obstante, ciertos agentes empezaron a cuestionar el contexto de la operación. “No nos encuadraba o convencía la situación planteada por él (Charly)”, señaló el arrepentido en su declaración. “Helguero nos dijo que estemos atentos porque el auto en cuestión tenía cosas importantes dentro”, agregó.

Un policía arrepentido dio detalles del operativo falso que organizó Elías Piccirillo.

En realidad, bajo el asiento del conductor descubrieron dos bultos de tono oscuro, y en uno de ellos se distinguía claramente la presencia de un arma. Además, en el maletero del vehículo encontraron otro paquete con características similares.

Se investiga si Elías Piccirillo habló con Smit

Actualmente, la pesquisa intenta establecer si Piccirillo se comunicó con Carlos Sebastián Smit, conocido como “Lobo” o “Charly”, un exintegrante de la Policía Federal, quien habría sido el responsable de coordinar el operativo irregular junto a Helguero.

“Le consulté a Helguero cómo y quién iba a realizar la comunicación con el juzgado de turno. Me respondió que yo realice la llamada telefónica advirtiendo que lo que vimos desde nuestro móvil fue una posible pelea en el interior del vehículo”, relató el testigo.

A su vez, el policía indicó: “Mientras yo realizaba mis tareas, Hauque no paraba de hablarme. Yo hasta ese momento jamás había escuchado el nombre de Elías Piccirillo, pero este hombre no paraba de decirme que Piccirillo tenía una deuda con él y esto que pasó fue algo adrede. Por todo lo charlado con Hauque, me di cuenta de que no era un narcotraficante”.