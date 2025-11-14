Latin Grammy 2025: Lista completa de los ganadores.
El Latin Grammy 2025 dio inicio y desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas ya comienzan a aparecer las primeras sorpresas y celebraciones. Con nombres como Vicente García, Bobby Pulido y otros favoritos del público entre los ganadores iniciales, esta edición se perfila como una de las más dinámicas y variadas de los últimos años.
La ceremonia, presentada por Maluma y Roselyn Sánchez, tiene especial atención en Bad Bunny, quien encabeza la lista de nominaciones gracias a su disco Debí tirar más fotos. Con gran expectativa, los espectadores siguen minuto a minuto cada anuncio mientras la industria reconoce lo mejor de la música latina.
Todos los ganadores de los Latin Grammy 2025
Álbum del Año
GANADOR: Debí tirar más fotos – Bad Bunny
Puñito de Yocahu – Vicente García
Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
Al romper la burbuja – Joaquina
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
Caju – Liniker
Cancionera – Natalia Lafourcade
Raíces – Gloria Estefan
Palabra de to’s (SECA) – Carín León
Mejor Nuevo Artista
GANADOR: Paloma Morphy
Annasofia
Juliane Gamboa
Yerai Cortés
Alleh
Sued Nunes
Camila Guevara
Isadora Sofía Figueroa
Ruzzi
Alex Luna
Mejor Canción Pop
GANADOR: El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
Te quiero – Nicole Zignago
Bogotá – Andrés Cepeda
Querida yo – Yami Safdie & Camilo
Soltera – Shakira
Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana
GANADOR: Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
De Maravisha – Tokischa y Nathy Peluso
La Plena – W Sound 05 & Beele
Roma – Jay Wheeler
Capaz (Merengueton) – Alleh & Yorghaki
Grabación del Año
GANADOR: Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz
#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
Ao Teu Lado – Liniker
Cancionera – Natalia Lafourcade
Baile inolvidable – Bad Bunny
DTMF – Bad Bunny
El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
Lara – Zoe Gotusso
Desastres Fabulosos – Jorge Drexler
Si antes te hubiera conocido – Karol G
Canción del Año
GANADOR: Si antes te hubiera conocido – Karol G
#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
Cancionera – Natalia Lafourcade
Veludo Marrom – Liniker
Baile inolvidable – Bad Bunny
DTMF – Bad Bunny
Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz
El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
Otra noche de llorar – Mon Laferte
Bogotá – Andrés Cepeda
Mejor Canción Urbana
GANADOR: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
Cosas pendientes – Maluma
En La City – Trueno y Young Miko
La Mudanza – Bad Bunny
Xq Eres Así – Álvaro Díaz
Mejor Álbum de Música Urbana
GANADOR: Debí tirar más fotos – Bad Bunny
Naiki – Nicki Nicole
Underwater – Fariana
Elyte – Yandel
MPC – Papatinho
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
GANADOR: ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal
Alma De Reyna 30 Aniversario – Mariachi Reyna De Los Ángeles
Mi Suerte Es Ser Mexicano – Pepe Aguilar
Mejor Álbum Tropical Tradicional
GANADOR: Raíces – Gloria Estefan
Caminando Piango Piango – Orquesta Failde
Malena Burke Canta A Meme Solis Vol. 1 – Malena Burke
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
GANADOR: ¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz
Cuarto Azul – Aitana
Palacio – Elsa y Elmar
Al romper la burbuja – Joaquina
En Las Nubes Con Mis Panas – Elena Rose
Mejor Álbum Pop Tradicional
GANADOR: Bogotá - Andrés Cepeda
Cursi – Zoe Gotusso
Lo que nos faltó decir – Jesse & Joy
Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall – Natalia Lafourcade
Después de los 30 – Raquel Sofía
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
GANADOR: Veneka - Rawayana y Akapellah
Orión (Sistek Remix) – Boza, Elena Rose & Sistek
Ella Quiere Techno – Imanbek & Taichu
Qqqq – Ela Minus
Rulay En Dubai – Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin
Mejor Interpretación Reggaeton
GANADOR: Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny
Baja Pa’ Acá – Rauw Alejandro & Alexis & Fido
Dile A Él – Nicky Jam
Brillar – Lenny Tavárez
Reggaeton Malandro – Yandel & Tego Calderón
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
GANADOR: Fresh - Trueno
El favorito de mami – Big Soto & Eladio Carrion
Parriba – Akapellah & Trueno
Sudor Y Tinta – J Nia & Vakero
Thc – Arcángel
Mejor Canción Cantautor
GANADOR: Cancionera - Natalia Lafourcade
aeropuerto – Joaquina
Amarte sin que quieras irte – Camilú
Como Un Pájaro – Silvana Estrada
Quisqueya – Vicente García
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
GANADOR: Palabra De To’s (Seca) – Carín León
Mirada – Ivan Cornejo
Leyenda – DannyLux
Evolución – Grupo Firme
Incómodo – Tito Double P
Compositor del Año
GANADOR: Edgar Barrera
João Ferreira
Pablo Preciado
Mónica Vélez
Ale Zéguer
Productor del Año
GANADORES: Rafa Arcaute, Federico Vindver y Nico Cotton
Matheus Stiirmer
Edgar Barrera
Andres Torres
Mauricio Rengifo
Mejor Canción Cantautor (compositores)
GANADOR: Cancionera – Natalia Lafourcade
aeropuerto – Joaquina
Amarte sin que quieras irte – Camilú
Como Un Pájaro – Silvana Estrada
Quisqueya – Vicente García
Mejor Álbum Cantautor
GANADOR: Cancionera – Natalia Lafourcade
Dos Hemisferios – Alejandro y Maria Laura
Relatos – Ale Zéguer
Cosas Que Sorprenden A La Audiencia – Vivir Quintana
el cuerpo después de todo – Valeria Castro
Mejor Canción Tropical
GANADOR: Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G
Cariñito – Techy Fatule
Venga Lo Que Venga – Fonseca y Rawayana
Ahora O Nunca – Gilberto Santa Rosa
Si Volviera Jesús – Victor Manuelle
Nunca Me Fui – Fonseca & Rubén Blades
La Foto – Luis Enrique
Mejor Álbum Merengue/Bachata
GANADOR: Novato Apostador – Eddy Herrera
El más completo – Alex Bueno
Milly Quezada - Live Vol. 1 – Milly Quezada
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
GANADOR: El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
La Jerarquía – Peter Manjarrés & Luis José Villa
De Amor Nadie Se Muere – Karen Lizarazo
Baila Kolombia – Los Cumbia Stars
Son 30 – Checo Acosta
Mejor Canción Alternativa
GANADOR: #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
(Sola) – Paloma Morphy
Joropo – Judeline
Siento Que Merezco Más – Latin Mafia
El Ritmo – Bandalos Chinos
Mejor Álbum de Música Alternativa
GANADOR: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
Daisy – Rusowsky
TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA – Latin Mafia
Para quien trabajas vol. 1 – Marilina Bertoldi
Bodhiria – Judeline
Mejor Canción de Rock
GANADORES (EMPATE):• La Torre – RENEE• Sale El Sol – Fito Paez
Legado – A.N.I.M.A.L
TRNA – Ali Stone
VOLARTE – Eruca Sativa
Mejor Álbum de Pop/Rock
GANADOR: Ya Es Mañana – Morat
Vándalos – Bandalos Chinos
Malhablado – Diamante Eléctrico
Malcriado – Lasso
El Último Día De Nuestras Vidas – Dani Martín
R – RENEE
Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea
GANADOR: Revolución Diamantina – Gabriela Ortiz (Gustavo Dudamel, LA Phil)
Guitar Concerto – Giovanni Piacentini
I Movimiento/II Movimiento – Marvin Camacho
Mejor Diseño de Empaque
GANADOR: Cuarto Azul – Christian Molina (Aitana)
Cuba And Beyond – varios
Gigante – Leiva
Masters Of Our Roots – varios
Por Esas Trenzas – Daniela Tomas
Mejor Álbum de Música Banda
GANADOR: 4218 – Julión Álvarez y su Norteño Banda
25 Aniversario (Deluxe) – Luis Ángel “El Flaco”
Edición Limitada – Banda MS
Mejor Álbum de Música Infantil
GANADOR: Los Nuevos Canticuentos – Canticuentos
Buscapié – Luis Pescetti
Jirafas – Rita Rosa
Aventuras De Caramelo – Malibu
Cenas Infantis – Palavra Cantada
Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa
GANADOR: Caju – Liniker
Só Quero Ver – BK’ & Evinha
Demoro A Dormir – Djonga ft. Milton Nascimento
A Dança (Ao Vivo) – Mc Hariel & Gilberto Gil
Barbie – Mc Tuto ft. Dj Glenner
Mejor Álbum de Rock
GANADOR: Novela – Fito Paez
Luna en obras – Marilina Bertoldi
Legado – A.N.I.M.A.L
Gigante – Leiva
A tres días de la tierra – Eruca Sativa
Mejor Álbum de Salsa
GANADOR: Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta
Infinito Positivo – Los Hermanos Rosario
Debut y Segunda Tanda Vol. II – Gilberto Santa Rosa
Big Swing – José Alberto “El Canario”
Mira Cómo Vengo – Isaac Delgado
Mejor Canción de Pop/Rock
GANADOR: Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
Ángulo Muerto – Leiva
Lucifer – Lasso
no llames lo mio nuestro – Joaquina
Tu Manera De Amar – Debi Nova
Un último vals – Joaquín Sabina
Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz
GANADORES (EMPATE):• Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC• Cuba And Beyond – Chucho Valdés & Royal Quartet
Le Fleur De Cayenne – Paquito D’Rivera
Luces y Sombras – Iván Melon Lewis Trio
Golden City – Miguel Zenón
Mejor Álbum de Tango
GANADOR: En Vivo 20 años – Tanghetto
Colángelo… Tango – José Colángelo
Piazzolla Para Orquesta Típica – Orquesta Típica Daniel Ruggiero
Milonguín – Giovanni Parra Quinteto
Shin-Urayasu – Richar Scofano & Alfredo Minetti
La Inevitable Tentación De Ir A Contramano – Sexteto Fantasma
Mejor Álbum de Música Flamenca
GANADOR: Flamencas – Las Migas
Azabache – Kiki Morente
Sangre Sucia – Ángeles Toledano
KM.0 – Andrés Barrios
Mejor Álbum Folclórico
GANADOR: Joropango – Kerreke y Daniela Padrón
#Anonimas&Resilientes – Voces Del Bullerengue
Lentamente – Sílvia Pérez Cruz y Juan Falú
Candombe – Julieta Rada
Conjuros – Susana Baca
Mejor Álbum Cristiano en Español
GANADOR: Legado – Marcos Witt
Coritos Vol. 1 – Israel & New Breed
Exaltado – Marco Barrientos
La Novia – Christine D’clario
Aquí Estamos – Marco Vidal
Mejor Álbum Cristiano en Portugués
GANADOR: Memóri4s (Ao Vivo) – Eli Soares
Ton Carfi 20 Anos – Ton Carfi
Onde Guardamos As Flores? – Resgate
A Maior Honra – Julliany Souza
Razão Da Esperança – Paloma Possi
Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa