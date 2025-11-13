A través de la música contienen, transmiten valores y siembran futuro en 300 chicos jujeños

Desde hace 16 años existe en Jujuy, “Música con Alas” , una iniciativa solidaria y educativa que contiene a niños, adolescentes y adultos del barrio El Chingo y otros sectores de San Salvador de Jujuy con el fin de aportar desde la música, ofreciendo una alternativa saludable frente a los factores de riesgo que atraviesan muchos de estos jóvenes en contextos vulnerables.

En diálogo con Canal 4, Analía Sivila , presidenta de la Fundación Música con Alas, destacó: “Trabajamos hace 16 años con la comunidad del Chingo y zonas aledañas. Hoy tenemos tres núcleos: el del barrio El Chingo, el de Mariano Moreno y el nuevo en Tupac Amaru, donde más de 300 niños y jóvenes aprenden música de forma libre y gratuita”.

Música con Alas. Música con Alas.

Además, Sivila adelantó que el 2 de diciembre se realizará una gran gala solidaria “Música con Alas Sinfónico”, que contará con la participación de AHYRE, Franco Barrionuevo y Diableros Jujeños. "Todo lo recaudado será destinado a la Fundación para la compra y reparación de instrumentos, así como para continuar ofreciendo oportunidades de formación artística".

“Estamos felices de poder compartir lo que hacemos y que estos grandes artistas se sumen con tanta generosidad. Será una noche mágica donde los niños, los docentes y la orquesta acompañarán a los músicos invitados”, concluyó Sivila.

Música con Alas sinfónico

El próximo 2 de diciembre, el Centro Cultural Martín Fierro será escenario de una noche única con el espectáculo “Música con Alas Sinfónico”, que reunirá a grandes artistas en un formato que combina música popular y orquesta.

Entre los artistas invitados se destacan AHYRE, Franco Barrionuevo y Diableros Jujeños, tres referentes del folklore que prometen una velada inolvidable con clásicos y nuevas versiones en formato sinfónico.

El evento comenzará a las 21:30 horas, y las entradas ya se encuentran disponibles a través de Tarjeta Sucrédito (Belgrano 629) y Nortetiket.com. O a través de las redes sociales Música con Alas y al número: 388488012.