sábado 15 de noviembre de 2025

13 de noviembre de 2025 - 21:16
Solidaridad.

A través de la música contienen, transmiten valores y siembran futuro en 300 chicos jujeños

Música con Alas promueve la inclusión y el desarrollo social en Jujuy. El 2 de diciembre realizarán una gala solidaria con grandes artistas para recaudar fondos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Música con Alas.

Música con Alas.

Desde hace 16 años existe en Jujuy, “Música con Alas”, una iniciativa solidaria y educativa que contiene a niños, adolescentes y adultos del barrio El Chingo y otros sectores de San Salvador de Jujuy con el fin de aportar desde la música, ofreciendo una alternativa saludable frente a los factores de riesgo que atraviesan muchos de estos jóvenes en contextos vulnerables.

WhatsApp Image 2025-11-13 at 19.10.18

En diálogo con Canal 4, Analía Sivila, presidenta de la Fundación Música con Alas, destacó: “Trabajamos hace 16 años con la comunidad del Chingo y zonas aledañas. Hoy tenemos tres núcleos: el del barrio El Chingo, el de Mariano Moreno y el nuevo en Tupac Amaru, donde más de 300 niños y jóvenes aprenden música de forma libre y gratuita”.

Música con Alas.
Música con Alas.

Música con Alas.

Además, Sivila adelantó que el 2 de diciembre se realizará una gran gala solidaria “Música con Alas Sinfónico”, que contará con la participación de AHYRE, Franco Barrionuevo y Diableros Jujeños. "Todo lo recaudado será destinado a la Fundación para la compra y reparación de instrumentos, así como para continuar ofreciendo oportunidades de formación artística".

Música con Alas.
Música con Alas.

Música con Alas.

“Estamos felices de poder compartir lo que hacemos y que estos grandes artistas se sumen con tanta generosidad. Será una noche mágica donde los niños, los docentes y la orquesta acompañarán a los músicos invitados”, concluyó Sivila.

Música con Alas sinfónico

Música con Alas.
Música con Alas.

Música con Alas.

El próximo 2 de diciembre, el Centro Cultural Martín Fierro será escenario de una noche única con el espectáculo “Música con Alas Sinfónico”, que reunirá a grandes artistas en un formato que combina música popular y orquesta.

Música con Alas.
Música con Alas.

Música con Alas.

Entre los artistas invitados se destacan AHYRE, Franco Barrionuevo y Diableros Jujeños, tres referentes del folklore que prometen una velada inolvidable con clásicos y nuevas versiones en formato sinfónico.

El evento comenzará a las 21:30 horas, y las entradas ya se encuentran disponibles a través de Tarjeta Sucrédito (Belgrano 629) y Nortetiket.com. O a través de las redes sociales Música con Alas y al número: 388488012.

Embed - LA GRAN LABOR DE MÚSICA CON ALAS

Por  Agustín Weibel