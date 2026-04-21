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21 de abril de 2026 - 07:07
Espectáculos.

El Pela Romero vuelve a Jujuy con una charla sobre amores tóxicos

El escritor y speaker se presentará el 10 de mayo en el Teatro Mitre con su propuesta basada en la saga Basta de amores de mierda, un fenómeno editorial que recorre el país.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El Pela Romero presenta Amores Tóxicos en Jujuy.

El Pela Romero presenta Amores Tóxicos en Jujuy.

Gonzalo “El Pela” Romero volverá a Jujuy para presentar una nueva edición de su charla “Basta de amores de mierda”, una propuesta que combina reflexión, experiencias personales y diálogo con el público. El eje del encuentro gira en torno a los amores tóxicos, las relaciones que lastiman y las herramientas emocionales para reconocer señales de alarma y empezar a salir de esos vínculos.

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El espectáculo se presentará el domingo 10 de mayo de 2026 a las 20 horas en el Teatro Mitre, ubicado en General Alvear 1009, en San Salvador de Jujuy. Las entradas se pueden adquirir en Autoentrada.com

Quién es El Pela Romero

Romero se convirtió en una figura muy conocida en los últimos años por su trabajo como escritor, speaker y músico, con una fuerte presencia en redes sociales y en escenarios de distintos puntos de Argentina y otros países de habla hispana. En su sitio oficial se define como “padre, escritor, músico y licenciado en cosas”, una fórmula con la que construyó una identidad cercana y directa frente a su público.

Su nombre quedó especialmente ligado a la saga “Basta de amores de mierda”, una serie de libros y charlas que lo posicionó como referente en temas de vínculos afectivos, rupturas, dependencia emocional y autoestima. Esa combinación entre lenguaje cotidiano, experiencias personales y observaciones sobre las relaciones humanas es parte de lo que explica el fenómeno que lo acompaña desde hace años.

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De qué tratan sus libros

Los libros de El Pela Romero abordan historias y reflexiones sobre personas que quedan atrapadas en relaciones desgastantes, marcadas por el maltrato emocional, la manipulación, la dependencia o la imposibilidad de soltar. La propuesta apunta a ponerle palabras a situaciones que muchas veces se naturalizan y, al mismo tiempo, ofrecer una mirada de salida desde el amor propio y la reconstrucción personal.

Con esa serie, el autor logró una gran llegada en distintos países. La promoción oficial de su espectáculo destaca que la saga ya vendió más de 500 mil libros y que la charla fue vista por más de 100 mil espectadores en Argentina, Latinoamérica y España.

Show en Jujuy

La nueva presentación en Jujuy será una oportunidad para reencontrarse con un formato que mezcla charla, humor, catarsis y participación del público. En cada función, El Pela propone una conversación abierta sobre los vínculos que duelen, las señales que suelen ignorarse y el proceso de animarse a dejar atrás una historia que ya no hace bien. Esto surge del enfoque con el que se promociona la charla y de la temática central de la saga.

Para quienes quieran asistir, la boletería del Teatro Mitre funciona de martes a domingo, de 10 a 13 y de 18 a 21 horas.

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