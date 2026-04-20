Condenaron a Felipe Pettinato a 3 años por la muerte de su amigo neurólogo: no irá a prisión

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) N°14 llegó a un veredicto este lunes 20 de abril de 2026, en una audiencia virtual que se siguió por Zoom. De acuerdo con la información que circuló durante la jornada, la sentencia fijó una condena de 3 años , con un esquema que no implica prisión efectiva , por lo que Felipe Pettinato no queda preso . El tribunal había fijado la lectura del veredicto para horas del mediodía de este lunes.

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En la previa al fallo, Pettinato tuvo la chance de decir sus últimas palabras y eligió no hablar.

El debate se concentró en el origen del incendio y en la dinámica del fuego dentro del departamento. En esas audiencias declararon testigos y peritos, y el expediente giró en torno a la hipótesis de una “llama libre” como punto de partida del siniestro.

Los peritajes de Bomberos descartaron fallas eléctricas y también dejaron afuera la idea de un accidente típico con cigarrillos. La reconstrucción apuntó a una llama abierta, con la posibilidad de que un aerosol hallado en el lugar potenciara el incendio.

melchor rodrigo

La autopsia y los toxicológicos: datos clave del expediente

La autopsia determinó que Rodrigo sufrió quemaduras gravísimas, tercer grado en gran parte del cuerpo, y que estaba vivo cuando empezó el fuego.

En el capítulo toxicológico, la investigación sumó información sobre consumos de sustancias: la cobertura del caso indicó la presencia de metilfenidato en análisis vinculados al expediente.

Las posiciones en la sala: querella, fiscalía y defensa

La querella, que representó a la familia de Rodrigo, sostuvo una acusación dura y pidió una condena alta, con la figura de estrago doloso seguido de muerte.

La fiscalía, en cambio, se paró en una lectura menos grave: planteó que no logró probar el dolo y pidió una pena de 4 años y 7 meses por una figura culposa, vinculada a una conducta negligente con una fuente de fuego.

La defensa pidió la absolución.

Por qué el caso tuvo alto impacto público

El expediente tomó relevancia por el perfil mediático del imputado y por el nivel de daño del incendio. También por el eje humano: la relación personal entre Pettinato y Rodrigo apareció varias veces durante el juicio, con distintas versiones sobre el vínculo y sobre qué ocurrió en las horas previas al siniestro.

Además, el proceso se desarrolló con audiencias virtuales y con un seguimiento constante en medios nacionales, lo que empujó el tema a la agenda diaria.