lunes 20 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de abril de 2026 - 14:31
Espectáculos.

Condenaron a Felipe Pettinato a 3 años por la muerte de su amigo neurólogo: no irá a prisión

El TOCC N°14 condenó a Felipe Pettinato por el incendio de 2022 en Belgrano donde murió Melchor Rodrigo. La pena no implica cárcel efectiva

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Condenaron a Felipe Pettinato a 3 años por la muerte de su amigo neurólogo: no irá a prisión

Condenaron a Felipe Pettinato a 3 años por la muerte de su amigo neurólogo: no irá a prisión

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) N°14 llegó a un veredicto este lunes 20 de abril de 2026, en una audiencia virtual que se siguió por Zoom. De acuerdo con la información que circuló durante la jornada, la sentencia fijó una condena de 3 años, con un esquema que no implica prisión efectiva, por lo que Felipe Pettinato no queda preso. El tribunal había fijado la lectura del veredicto para horas del mediodía de este lunes.

Lee además
La columnista perdió frente a Karina Iavícoli y no pudo ocultar su enojo.
Farándula.

Qué pasó entre Tamara Pettinato y Cristina Pérez en los Martín Fierro de Radio
RobertoPettinato dijo que admira a un músico jujeño
El video.

Tras la polémica por el folclore, Roberto Pettinato dijo que admira a un músico jujeño

En la previa al fallo, Pettinato tuvo la chance de decir sus últimas palabras y eligió no hablar.

Qué discutió el juicio: cómo se inició el fuego

El debate se concentró en el origen del incendio y en la dinámica del fuego dentro del departamento. En esas audiencias declararon testigos y peritos, y el expediente giró en torno a la hipótesis de una “llama libre” como punto de partida del siniestro.

Los peritajes de Bomberos descartaron fallas eléctricas y también dejaron afuera la idea de un accidente típico con cigarrillos. La reconstrucción apuntó a una llama abierta, con la posibilidad de que un aerosol hallado en el lugar potenciara el incendio.

melchor rodrigo

La autopsia y los toxicológicos: datos clave del expediente

La autopsia determinó que Rodrigo sufrió quemaduras gravísimas, tercer grado en gran parte del cuerpo, y que estaba vivo cuando empezó el fuego.

En el capítulo toxicológico, la investigación sumó información sobre consumos de sustancias: la cobertura del caso indicó la presencia de metilfenidato en análisis vinculados al expediente.

Las posiciones en la sala: querella, fiscalía y defensa

La querella, que representó a la familia de Rodrigo, sostuvo una acusación dura y pidió una condena alta, con la figura de estrago doloso seguido de muerte.

La fiscalía, en cambio, se paró en una lectura menos grave: planteó que no logró probar el dolo y pidió una pena de 4 años y 7 meses por una figura culposa, vinculada a una conducta negligente con una fuente de fuego.

La defensa pidió la absolución.

Por qué el caso tuvo alto impacto público

El expediente tomó relevancia por el perfil mediático del imputado y por el nivel de daño del incendio. También por el eje humano: la relación personal entre Pettinato y Rodrigo apareció varias veces durante el juicio, con distintas versiones sobre el vínculo y sobre qué ocurrió en las horas previas al siniestro.

Además, el proceso se desarrolló con audiencias virtuales y con un seguimiento constante en medios nacionales, lo que empujó el tema a la agenda diaria.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué pasó entre Tamara Pettinato y Cristina Pérez en los Martín Fierro de Radio

Tras la polémica por el folclore, Roberto Pettinato dijo que admira a un músico jujeño

Por qué se separaron Homero Pettinato y Sofía Gonet

Roberto Pettinato criticó el folklore y desató la polémica: qué dijo

El emotivo recuerdo de Carlos Rottemberg por la muerte de Luis Brandoni

Lo que se lee ahora
Murió Luis Brandoni, una figura clave del teatro, el cine y la televisión argentina
Espectáculos.

Murió Luis Brandoni, una figura clave del teatro, el cine y la televisión argentina

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy goleó a Almagro y se mantiene líder de la Zona B de la Primera Nacional

Hacen controles en colegios y se registraron más amenazas de tiroteo video
Jujuy.

Una escuela de Jujuy prohibió celulares, auriculares y relojes tras las amenazas

Murió Luis Brandoni, una figura clave del teatro, el cine y la televisión argentina
Espectáculos.

Murió Luis Brandoni, una figura clave del teatro, el cine y la televisión argentina

Terremoto de 7,4 puntos generó alerta de tsunami en Japón video
Mundo.

Terremoto de 7,4 puntos generó alerta de tsunami en Japón

Hernán Pellerano quedó conforme con el rendimiento del equipo en el campo de juego
Deportes.

Hernán Pellerano: "este es el piso que debemos tener de acá en adelante"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel