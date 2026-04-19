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19 de abril de 2026 - 19:21
Deportes.

Hernán Pellerano: "este es el piso que debemos tener de acá en adelante"

Hernán Pellerano valoró el triunfo de Gimnasia de Jujuy, remarcó la idea de juego y pidió mantener la regularidad en una categoría dura.

Hernán Pellerano quedó conforme con el rendimiento del equipo en el campo de juego

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Pellerano también hizo referencia a la evolución del equipo, marcando diferencias con partidos anteriores: “El día de Quilmes ganamos y no me gustó el equipo. Hoy ganamos y este es el piso que debemos tener de acá en adelante”. Además, valoró el contexto del triunfo: “Fue una victoria contundente ante un gran rival que venía de hacerse fuerte de local”.

En esa misma línea, destacó el rendimiento colectivo: “Planteamos un gran partido y los jugadores lo hicieron espectacular”.

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"Hicimos en juego que tanto buscamos"

Por su parte, Francisco Maidana celebró el triunfo y el desempeño grupal, tras haber abierto el marcador: “Feliz por el grupo, creo que se merece esta victoria. Hoy hicimos el juego que tanto buscábamos”. El futbolista también remarcó la dificultad del torneo: “Nos encanta jugar así y ganar así, pero sabemos que la categoría está muy dura y hay que adaptarse a cada partido”.

Sobre la identidad de juego, Pellerano fue enfático: “Tenemos una manera de jugar, una identidad. A veces sale, a veces no, pero lo importante es sostenerla”. Y agregó: “Arrancamos intentando jugar por abajo, incluso cuando perdimos pelotas, el equipo siguió fiel a esa idea”.

Primera Nacional Gimnasia de Jujuy

No se corre mucho, se corre bien

El entrenador también se refirió a las condiciones del campo de juego y su influencia: “Siempre pedimos que la cancha esté mojada para lograr un fútbol dinámico. Prefiero eso a que esté seca, porque favorece nuestra manera de jugar”.

En cuanto al desgaste físico, explicó: “Cuando el equipo corre junto para recuperar la pelota, parece que corre mucho, pero en realidad corre bien, y eso es lo más importante”.

Además, subrayó la importancia de adaptarse a distintos escenarios: “Me gustaría que el equipo juegue siempre así, pero también valoro cuando sabe defender sin pelota, como pasó ante Agropecuario”.

Finalmente, Pellerano se refirió al arbitraje y dejó un mensaje claro: “El árbitro no nos influye en el rendimiento. Puede equivocarse, pero no puede ser una excusa para desenfocarnos”. Y concluyó: “El equipo está mentalizado en no dejarse afectar por lo extra futbolístico y en sostener un rendimiento constante”.

Gimnasia de Jujuy 2026

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