Hernán Pellerano: "este es el piso que debemos tener de acá en adelante"

El entrenador de Gimnasia de Jujuy, Hernán Pellerano, analizó el presente del equipo tras una victoria sólida y dejó definiciones claras sobre el rumbo futbolístico del plantel. En conferencia de prensa, el técnico insistió en que los resultados no modifican la idea central de juego.

“El resultado no nos cambia la manera de pensar. Habíamos perdido con Tristán Suárez y Chacarita , pero jugando así íbamos a tener más chances de ganar que de perder” , afirmó.

Pellerano también hizo referencia a la evolución del equipo, marcando diferencias con partidos anteriores: “El día de Quilmes ganamos y no me gustó el equipo. Hoy ganamos y este es el piso que debemos tener de acá en adelante” . Además, valoró el contexto del triunfo: “Fue una victoria contundente ante un gran rival que venía de hacerse fuerte de local” .

En esa misma línea, destacó el rendimiento colectivo: “Planteamos un gran partido y los jugadores lo hicieron espectacular” .

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"Hicimos en juego que tanto buscamos"

Por su parte, Francisco Maidana celebró el triunfo y el desempeño grupal, tras haber abierto el marcador: “Feliz por el grupo, creo que se merece esta victoria. Hoy hicimos el juego que tanto buscábamos”. El futbolista también remarcó la dificultad del torneo: “Nos encanta jugar así y ganar así, pero sabemos que la categoría está muy dura y hay que adaptarse a cada partido”.

Sobre la identidad de juego, Pellerano fue enfático: “Tenemos una manera de jugar, una identidad. A veces sale, a veces no, pero lo importante es sostenerla”. Y agregó: “Arrancamos intentando jugar por abajo, incluso cuando perdimos pelotas, el equipo siguió fiel a esa idea”.

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No se corre mucho, se corre bien

El entrenador también se refirió a las condiciones del campo de juego y su influencia: “Siempre pedimos que la cancha esté mojada para lograr un fútbol dinámico. Prefiero eso a que esté seca, porque favorece nuestra manera de jugar”.

En cuanto al desgaste físico, explicó: “Cuando el equipo corre junto para recuperar la pelota, parece que corre mucho, pero en realidad corre bien, y eso es lo más importante”.

Además, subrayó la importancia de adaptarse a distintos escenarios: “Me gustaría que el equipo juegue siempre así, pero también valoro cuando sabe defender sin pelota, como pasó ante Agropecuario”.

Finalmente, Pellerano se refirió al arbitraje y dejó un mensaje claro: “El árbitro no nos influye en el rendimiento. Puede equivocarse, pero no puede ser una excusa para desenfocarnos”. Y concluyó: “El equipo está mentalizado en no dejarse afectar por lo extra futbolístico y en sostener un rendimiento constante”.