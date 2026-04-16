Gimnasia de Jujuy presentó su nueva camiseta: cómo es y cuándo la estrena

El lobo presentó su nueva piel.

Gimnasia de Jujuy presentó oficialmente su nueva camiseta y generó expectativa entre sus hinchas, que podrán verla por primera vez este domingo en el estadio 23 de Agosto. El conjunto jujeño mostró los diseños de la indumentaria titular, suplente y también las versiones para los arqueros.

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La camiseta titular respeta la identidad tradicional del club, con los colores celeste y blanco como protagonistas, aunque suma un diseño con cierto degradé que le da una impronta renovada. En tanto, la suplente apuesta por una base azul con rayas verticales celestes, mientras que para los arqueros se presentaron dos modelos: uno amarillo flúor y otro verde árbol.

El mensaje del club para los hinchas La presentación estuvo acompañada por un mensaje difundido desde la cuenta oficial del club, que vinculó el estreno de la nueva indumentaria con el gran presente futbolístico del equipo.

Camiseta gimnasia de jujuy “Llegó la nueva piel del ‘Lobo’ y el puntero la estrena este domingo, en casa, con su gente. Juntos, honrremos y defendamos nuestra camiseta”, publicaron desde la institución. El posteo rápidamente despertó la reacción de los simpatizantes, que celebraron el lanzamiento y ya palpitan una nueva jornada en casa. Cuándo será el estreno oficial La nueva camiseta será estrenada este domingo 19 de abril, cuando Gimnasia de Jujuy enfrente a Almagro por una nueva fecha de la Primera Nacional. El encuentro se jugará desde las 15.30 en el estadio 23 de Agosto, luego de una modificación horaria informada en la previa.

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