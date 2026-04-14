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14 de abril de 2026 - 14:46
Deportes.

Cambio de horario para Gimnasia de Jujuy vs Almagro: a qué hora se jugará

El partido entre Gimnasia de Jujuy vs Almagro sufrió modificaciones y se jugará en otro horario. Conocé todos los detalles.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy

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Cabe destacar que en un principio estaba previsto para que se desarrolle a partir de las 16.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla después de la victoria ante Agropecuario

El pasado domingo, Gimnasia de Jujuy venció 2-1 a Agropecuario, un triunfo que le permitió escalar posiciones y quedar a la espera de lo que ocurriera en el partido entre Tristán Suárez y Atlético Rafaela.

Finalmente, la igualdad 0-0 entre esos dos equipos terminó favoreciendo al conjunto jujeño, que se ubicó en el primer lugar de la Zona B con 18 unidades.

Gimnasia de Jujuy 2026

Así quedó la tabla en los primeros puestos

Detrás de Gimnasia de Jujuy aparece Tristán Suárez, que quedó en la segunda posición con 16 puntos. Luego se ubican Nueva Chicago con 15, San Martín de Tucumán con 14, Midland con 13, Temperley con 13, Atlético Rafaela con 12 y Quilmes, que cierra el grupo de los ocho primeros, con 11 unidades.

Cómo sigue el fixture de Gimnasia de Jujuy

Después de su visita a Agropecuario, Gimnasia de Jujuy volverá a jugar como local por la Fecha 10 de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Hernán Pellerano recibirá el próximo domingo a Almagro, desde las 16, en el estadio 23 de Agosto. Luego, los próximos compromisos serán:

  • Fecha 11: Atlético Rafaela (V)
  • Fecha 12: Deportivo Maipú (L)
  • Fecha 13: San Martín de Tucumán (V)
  • Fecha 14: Temperley (L)

El análisis de Hernán Pellerano post victoria ante Agropecuario

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