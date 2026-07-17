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17 de julio de 2026 - 12:25
Deportes.

El ex Boca que enfrentará al Lobo y tiene un gran vínculo con Jujuy

En el partido entre Gimnasia de Jujuy y Quilmes, habrá un ex jugador de Boca que tiene un gran vínculo con la provincia de Jujuy.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Plantel Quilmes

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Quilmes por la Fecha 21 de la Primera Nacional, y habrá un dato de color que se suma al encuentro: Nicolás Colazo, marido de la jujeña Solange Rivas, enfrentará el Lobo ya que es actual jugador del cervecero.

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El ex Boca que juega en Quilmes y tiene un vínculo con Jujuy

Nicolás Colazo es lateral izquierdo y actualmente es jugador de Quilmes, con paso por varios clubes como Boca Juniors. Pero otro dato particular, es que el jugador está casado con Solange Rivas, periodista y abogada jujeña que se encuentra cubriendo el Mundial 2026.

La pareja se casó en Buenos Aires en junio de 2014, vivió en Australia, Argentina y Grecia. Tienen dos hijos: Salvador y Felicitas. En varias oportunidades Colazo recorrió las calles de Jujuy a raíz de acompañar a Solange quien cuenta con toda su familia en la provincia.

El 27 de junio de 2026 Quilmes anunció en sus redes sociales la incorporación de Nicolás Colazo, quien cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol argentino. A lo largo de su carrera vistió las camisetas de distintos clubes del país y del exterior. Jugó en Boca Juniors, Gimnasia de La Plata, All Boys, Rosario Central, Tigre entre otros.

El anuncio generó expectativa entre los hinchas de Quilmes, que aguardan por la presentación oficial del jugador y su incorporación a los entrenamientos bajo las órdenes del cuerpo técnico.

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