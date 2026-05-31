Liga Jujeña de Fútbol: quedaron definidos los partidos de las semifinales

La Liga Jujeña de Fútbol ya tiene definidos a los cuatro semifinalistas del Torneo Apertura "Gringo Flores" luego de una apasionante jornada de cuartos de final en donde Altos Hornos Zapla, Talleres de Perico, Club Atlético Cuyaya y Deportivo Los Perales fueron superiores a sus rivales.

Uno de los grandes protagonistas fue Talleres de Perico, que mostró contundencia para derrotar por 3 a 0 a Gorriti en el estadio La Tablada. El conjunto dirigido por Nazareno Godoy encontró los goles en los momentos justos y selló la clasificación gracias a los tantos de Marcelo Herrera y un doblete de Mauricio Aguirre. En el complemento fue expulsado Tomás Aballay, aunque el "Expreso" logró sostener la ventaja sin inconvenientes.

Su rival en semifinales será Deportivo Los Perales, que consiguió un trabajado triunfo por 2 a 1 frente a Deportivo Luján. El equipo conducido por Martín Ortega golpeó en momentos clave y logró quedarse con un encuentro muy disputado. Los goles fueron convertidos por Axel Caucota en contra y Nicolás Guzmán para Los Perales, mientras que Emanuel Vatt descontó para Luján. El partido terminó con las expulsiones de Martín Butinoff y Francisco Camargo.

image Los Perales derrotó a Luján.

La otra semi, el Bandeño y el Merengue

La gran sorpresa de los cuartos de final la dio Cuyaya, que eliminó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en una emocionante definición por penales. Tras igualar 0 a 0 durante los 90 minutos reglamentarios, el "Bandeño" se impuso 4 a 3 desde los doce pasos y consiguió el pasaje a semifinales.

Goleada de Cuyaya a Lavalle. Club Atlético Cuyaya.

El arquero Nicolás Yecora fue una de las figuras de la tarde al contener dos remates en la serie decisiva. Para Cuyaya fallaron Marcelo Aguilera y Federico Genovese, mientras que para el "Lobo" erraron Nicolás Quispe, Juan Bautista y Carlos Vega. Además, Ignacio Murillo fue expulsado en Gimnasia.

En la otra llave, Altos Hornos Zapla logró una ajustada victoria por 1 a 0 frente a Alberdi. El único tanto del encuentro fue convertido por Martín Marcial durante el primer tiempo. El conjunto de Palpalá supo defender la ventaja y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del campeonato, pese a la expulsión de Pedro Santillán.

Altos Hornos Zapla. Altos Hornos Zapla.

De esta manera, las semifinales del Torneo Apertura enfrentarán a Talleres de Perico ante Deportivo Los Perales y a Cuyaya frente a Altos Hornos Zapla, en dos cruces que prometen grandes emociones y que definirán a los finalistas del certamen.