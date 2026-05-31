domingo 31 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de mayo de 2026 - 19:04
Deportes.

Liga Jujeña de Fútbol: quedaron definidos los partidos de las semifinales

Talleres, Los Perales, Cuyaya y Zapla lograron superar los cuartos de final y se metieron entre los cuatro mejores equipos de la Liga Jujeña de Fútbol.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Los cuatro mejores.

Los cuatro mejores.

Lee además
Foto: Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Cuartos de final de la Liga Jujeña: cuándo se juegan y cruces confirmados
Partido suspendido en la Liga Jujeña el finde pasado.
Deportes.

Liga Jujeña de Fútbol: garantizaron unidades de traslados para los play off

Liga Jujeña de Fútbol: triunfos del Expreso y el Gaucho

Uno de los grandes protagonistas fue Talleres de Perico, que mostró contundencia para derrotar por 3 a 0 a Gorriti en el estadio La Tablada. El conjunto dirigido por Nazareno Godoy encontró los goles en los momentos justos y selló la clasificación gracias a los tantos de Marcelo Herrera y un doblete de Mauricio Aguirre. En el complemento fue expulsado Tomás Aballay, aunque el "Expreso" logró sostener la ventaja sin inconvenientes.

Copa Jujuy: Talleres de Perico ganó en La Quiaca
Talleres de Perico en la semi de la Liga Juje&ntilde;a de F&uacute;tbol.

Talleres de Perico en la semi de la Liga Jujeña de Fútbol.

Su rival en semifinales será Deportivo Los Perales, que consiguió un trabajado triunfo por 2 a 1 frente a Deportivo Luján. El equipo conducido por Martín Ortega golpeó en momentos clave y logró quedarse con un encuentro muy disputado. Los goles fueron convertidos por Axel Caucota en contra y Nicolás Guzmán para Los Perales, mientras que Emanuel Vatt descontó para Luján. El partido terminó con las expulsiones de Martín Butinoff y Francisco Camargo.

image
Los Perales derrot&oacute; a Luj&aacute;n.

Los Perales derrotó a Luján.

La otra semi, el Bandeño y el Merengue

La gran sorpresa de los cuartos de final la dio Cuyaya, que eliminó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en una emocionante definición por penales. Tras igualar 0 a 0 durante los 90 minutos reglamentarios, el "Bandeño" se impuso 4 a 3 desde los doce pasos y consiguió el pasaje a semifinales.

Goleada de Cuyaya a Lavalle.
Club Atl&eacute;tico Cuyaya.

Club Atlético Cuyaya.

El arquero Nicolás Yecora fue una de las figuras de la tarde al contener dos remates en la serie decisiva. Para Cuyaya fallaron Marcelo Aguilera y Federico Genovese, mientras que para el "Lobo" erraron Nicolás Quispe, Juan Bautista y Carlos Vega. Además, Ignacio Murillo fue expulsado en Gimnasia.

En la otra llave, Altos Hornos Zapla logró una ajustada victoria por 1 a 0 frente a Alberdi. El único tanto del encuentro fue convertido por Martín Marcial durante el primer tiempo. El conjunto de Palpalá supo defender la ventaja y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del campeonato, pese a la expulsión de Pedro Santillán.

Altos Hornos Zapla.
Altos Hornos Zapla.

Altos Hornos Zapla.

De esta manera, las semifinales del Torneo Apertura enfrentarán a Talleres de Perico ante Deportivo Los Perales y a Cuyaya frente a Altos Hornos Zapla, en dos cruces que prometen grandes emociones y que definirán a los finalistas del certamen.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuartos de final de la Liga Jujeña: cuándo se juegan y cruces confirmados

Liga Jujeña de Fútbol: garantizaron unidades de traslados para los play off

La Selección Argentina llegó a los Estados Unidos

Caos en Francia tras la consagración del PSG: un muerto, cientos de detenidos y graves destrozos

El álbum del Mundial 1970 que tardó 56 años en llenarse: así es la historia que es viral en redes

Lo que se lee ahora
PSG campeón: caos en Francia. video
Violencia.

Caos en Francia tras la consagración del PSG: un muerto, cientos de detenidos y graves destrozos

Por  Federico Franco

Las más leídas

Asesinato en Alto Comedero (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial)
Policiales.

Asesinaron a un hombre en Alto Comedero: su pareja está detenida

Cierre de comercios (foto ilustrativa). video
Economía.

Preocupa en Jujuy el cierre de comercios por los alquileres: "La gente no tiene plata"

Hallaron un cuerpo maniatado en Los Lapachos (foto ilustrativa creada con IA)
Policiales.

Encontraron a un hombre sin vida dentro de un utilitario en Los Lapachos

El único detenido por el crimen de Agostina Vega intentó quitarse la vida
EN VIVO.

El único detenido por el crimen de Agostina Vega intentó quitarse la vida

Agostina Vega.
País.

La madre del acusado por el crimen de Agostina Vega pidió perdón

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel