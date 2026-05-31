domingo 31 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de mayo de 2026 - 13:14
Violencia.

Caos en Francia tras la consagración del PSG: un muerto, cientos de detenidos y graves destrozos

Las autoridades desplegaron más de 22.000 efectivos en todo el país para contener los disturbios generados durante los festejos por la Champions League.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
PSG campeón: caos en Francia.

PSG campeón: caos en Francia.

PSG campeón: caos en Francia.

PSG campeón: caos en Francia.

Lee además
PSG hizo historia y se consagró bicampeón de la Champions League
Deportes.

PSG hizo historia y se consagró bicampeón de la Champions League
la seleccion argentina llego a los estados unidos
Deportes.

La Selección Argentina llegó a los Estados Unidos

Según informaron las autoridades francesas, más de 780 personas fueron detenidas en todo el país, de las cuales unas 480 fueron arrestadas en París, donde se registraron los episodios más graves.

Uno de los hechos más trágicos ocurrió en la capital francesa, donde un joven de 24 años perdió la vida tras chocar con su motocicleta contra bloques de hormigón en una de las vías de la circunvalación parisina. Además, un adolescente de 17 años resultó gravemente herido luego de ser apuñalado durante una pelea.

image
PSG campe&oacute;n: caos en Francia.

PSG campeón: caos en Francia.

Los disturbios dejaron un saldo de más de 200 heridos, entre ellos 57 policías y 219 participantes de los festejos. Ocho personas permanecen en estado grave. Las imágenes que recorrieron el mundo mostraron vehículos incendiados, bicicletas destruidas, mobiliario urbano dañado y enfrentamientos entre grupos de simpatizantes y efectivos de seguridad en zonas emblemáticas como los Campos Elíseos.

La tensión también se extendió a otras ciudades francesas como Rennes, Estrasburgo, Grenoble, Clermont-Ferrand y Orleans, donde se registraron ataques contra edificios públicos y nuevos incidentes callejeros.

Ante la magnitud de los desmanes, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los grupos más violentos. El operativo desplegado fue uno de los más importantes de los últimos años, con 22.000 agentes movilizados en todo el país y 8.000 efectivos concentrados en París y su área metropolitana.

PSG campeón: caos en Francia.
PSG campeón: caos en Francia.

PSG campeón: caos en Francia.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, aseguró que la situación estuvo "bajo control" en términos generales, aunque calificó los actos violentos como "absolutamente inaceptables". Asimismo, destacó la rápida intervención policial para contener los disturbios.

Sin embargo, distintos sectores políticos cuestionaron al Gobierno por la magnitud de los incidentes y reclamaron medidas más severas para evitar nuevos episodios de violencia masiva.

Mientras tanto, París se prepara para una nueva jornada de celebraciones. Este domingo se espera una multitudinaria concentración de hinchas en el Campo de Marte, a los pies de la Torre Eiffel, donde los jugadores del PSG serán homenajeados tras la obtención del primer título de Champions League en la historia del club.

Las autoridades reforzarán nuevamente la seguridad con cerca de 6.000 agentes, en un intento por evitar que se repitan los graves incidentes que dejaron una de las noches más violentas que se recuerden en los festejos deportivos de Francia.

Embed - TERRIBLES INCIDENTES EN PARÍS

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

PSG hizo historia y se consagró bicampeón de la Champions League

La Selección Argentina llegó a los Estados Unidos

El álbum del Mundial 1970 que tardó 56 años en llenarse: así es la historia que es viral en redes

El Carmen Básquet cerró la fase regular con puntaje perfecto

La Selección Argentina ya viaja rumbo al Mundial 2026

Lo que se lee ahora
Alerta en el Mundial 2026: tormentas, rayos y tornados preocupan a la FIFA
Deportes.

Alerta en el Mundial 2026: tormentas, rayos y tornados preocupan a la FIFA

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Interrupción programada de energía en Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)
Servicios.

Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy para este domingo 31 de mayo

Gimnasia de Jujuy dio pelea ante Belgrano y Hernán Pellerano valoró al equipo video
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy dio pelea ante Belgrano y Hernán Pellerano valoró al equipo

Gimnasia de Jujuy empató con Belgrano y quedó eliminado por penales de la Copa Argentina video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy empató con Belgrano y quedó eliminado por penales de la Copa Argentina

El único detenido por el crimen de Agostina Vega intentó quitarse la vida
EN VIVO.

El único detenido por el crimen de Agostina Vega intentó quitarse la vida

Conmoción en Córdoba: quién era Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta
País.

Quién era Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel