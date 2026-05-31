Caos en Francia tras la consagración del PSG: un muerto, cientos de detenidos y graves destrozos

La histórica conquista de la UEFA Champions League por parte del PSG quedó opacada por una noche de violencia, disturbios y caos en distintas ciudades de Francia. Los festejos por el título europeo derivaron en enfrentamientos con la policía, incendios, destrozos y cientos de detenciones.

Según informaron las autoridades francesas, más de 780 personas fueron detenidas en todo el país, de las cuales unas 480 fueron arrestadas en París, donde se registraron los episodios más graves.

Uno de los hechos más trágicos ocurrió en la capital francesa, donde un joven de 24 años perdió la vida tras chocar con su motocicleta contra bloques de hormigón en una de las vías de la circunvalación parisina. Además, un adolescente de 17 años resultó gravemente herido luego de ser apuñalado durante una pelea.

Los disturbios dejaron un saldo de más de 200 heridos, entre ellos 57 policías y 219 participantes de los festejos. Ocho personas permanecen en estado grave. Las imágenes que recorrieron el mundo mostraron vehículos incendiados, bicicletas destruidas, mobiliario urbano dañado y enfrentamientos entre grupos de simpatizantes y efectivos de seguridad en zonas emblemáticas como los Campos Elíseos.

La tensión también se extendió a otras ciudades francesas como Rennes, Estrasburgo, Grenoble, Clermont-Ferrand y Orleans, donde se registraron ataques contra edificios públicos y nuevos incidentes callejeros.

Ante la magnitud de los desmanes, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los grupos más violentos. El operativo desplegado fue uno de los más importantes de los últimos años, con 22.000 agentes movilizados en todo el país y 8.000 efectivos concentrados en París y su área metropolitana.

PSG campeón: caos en Francia. PSG campeón: caos en Francia.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, aseguró que la situación estuvo "bajo control" en términos generales, aunque calificó los actos violentos como "absolutamente inaceptables". Asimismo, destacó la rápida intervención policial para contener los disturbios.

Sin embargo, distintos sectores políticos cuestionaron al Gobierno por la magnitud de los incidentes y reclamaron medidas más severas para evitar nuevos episodios de violencia masiva.

Mientras tanto, París se prepara para una nueva jornada de celebraciones. Este domingo se espera una multitudinaria concentración de hinchas en el Campo de Marte, a los pies de la Torre Eiffel, donde los jugadores del PSG serán homenajeados tras la obtención del primer título de Champions League en la historia del club.

Las autoridades reforzarán nuevamente la seguridad con cerca de 6.000 agentes, en un intento por evitar que se repitan los graves incidentes que dejaron una de las noches más violentas que se recuerden en los festejos deportivos de Francia.