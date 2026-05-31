La madre del acusado por el crimen de Agostina Vega pidió perdón

En medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega en Córdoba, habló la madre de Claudio Barrelier , el principal acusado, y le pidió perdón a la familia de la adolescente.

EN VIVO. El único detenido por el crimen de Agostina Vega intentó quitarse la vida

En declaraciones televisivas, la mujer reconoció: “Nunca pensé que mi hijo pudiera hacer una cosa así” y aseguró estar “destruida” por lo ocurrido.

La madre de Barrelier, quien en otras oportunidades había defendido a su hijo e incluso sostuvo su inocencia, cambió su postura tras el avance de la causa.

“ A esa familia le pido mil disculpas, por favor. Les pido perdón de corazón. No lo puedo creer ”, expresó en diálogo con A24 , según publicó Informate Salta.

Agostina Vega Agostina Vega.

También habló la novia del detenido

Quien también dio su testimonio fue Melisa Heredia, novia del acusado, que vive junto a su hija de 13 años en la vivienda donde la adolescente habría sido asesinada.

“Desde un primer momento me presenté en la fiscalía y dejé que entraran y se fijaran. No escuché nada porque mi casa es enorme”, sostuvo este domingo también en diálogo con A24, y sumó: “Le pido perdón a la familia”.

Claudio Barrelier, internado en un pabellón psiquiátrico

De acuerdo a lo indicado en el mismo informe, Claudio Barrelier está internado en un pabellón psiquiátrico de la cárcel de Bouwer, luego de haber intentado quitarse la vida en tres oportunidades.