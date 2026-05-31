La madre del acusado por el crimen de Agostina Vega pidió perdón

En medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega en Córdoba, habló la madre de Claudio Barrelier, el principal acusado, y le pidió perdón a la familia de la adolescente.
En declaraciones televisivas, la mujer reconoció: “Nunca pensé que mi hijo pudiera hacer una cosa así” y aseguró estar “destruida” por lo ocurrido.
“Estoy destruida”
La madre de Barrelier, quien en otras oportunidades había defendido a su hijo e incluso sostuvo su inocencia, cambió su postura tras el avance de la causa.
“A esa familia le pido mil disculpas, por favor. Les pido perdón de corazón. No lo puedo creer”, expresó en diálogo con A24, según publicó Informate Salta.
También habló la novia del detenido
Quien también dio su testimonio fue Melisa Heredia, novia del acusado, que vive junto a su hija de 13 años en la vivienda donde la adolescente habría sido asesinada.
“Desde un primer momento me presenté en la fiscalía y dejé que entraran y se fijaran. No escuché nada porque mi casa es enorme”, sostuvo este domingo también en diálogo con A24, y sumó: “Le pido perdón a la familia”.
Claudio Barrelier, internado en un pabellón psiquiátrico
De acuerdo a lo indicado en el mismo informe, Claudio Barrelier está internado en un pabellón psiquiátrico de la cárcel de Bouwer, luego de haber intentado quitarse la vida en tres oportunidades.
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