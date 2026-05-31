domingo 31 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de mayo de 2026 - 14:27
País.

La madre del acusado por el crimen de Agostina Vega pidió perdón

La madre del principal acusado por el asesinato de Agostina Vega pidió perdón. "No lo puedo creer", dijo.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Agostina Vega.

Agostina Vega.

En medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega en Córdoba, habló la madre de Claudio Barrelier, el principal acusado, y le pidió perdón a la familia de la adolescente.

Lee además
el unico detenido por el crimen de agostina vega intento quitarse la vida video
EN VIVO.

El único detenido por el crimen de Agostina Vega intentó quitarse la vida
Agostina Vega. video
País.

Desgarrador testimonio del abuelo de Agostina Vega

En declaraciones televisivas, la mujer reconoció: “Nunca pensé que mi hijo pudiera hacer una cosa así” y aseguró estar “destruida” por lo ocurrido.

“Estoy destruida”

La madre de Barrelier, quien en otras oportunidades había defendido a su hijo e incluso sostuvo su inocencia, cambió su postura tras el avance de la causa.

A esa familia le pido mil disculpas, por favor. Les pido perdón de corazón. No lo puedo creer”, expresó en diálogo con A24, según publicó Informate Salta.

Agostina Vega
Agostina Vega.

Agostina Vega.

También habló la novia del detenido

Quien también dio su testimonio fue Melisa Heredia, novia del acusado, que vive junto a su hija de 13 años en la vivienda donde la adolescente habría sido asesinada.

“Desde un primer momento me presenté en la fiscalía y dejé que entraran y se fijaran. No escuché nada porque mi casa es enorme”, sostuvo este domingo también en diálogo con A24, y sumó: “Le pido perdón a la familia”.

Claudio Barrelier, internado en un pabellón psiquiátrico

De acuerdo a lo indicado en el mismo informe, Claudio Barrelier está internado en un pabellón psiquiátrico de la cárcel de Bouwer, luego de haber intentado quitarse la vida en tres oportunidades.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El único detenido por el crimen de Agostina Vega intentó quitarse la vida

Desgarrador testimonio del abuelo de Agostina Vega

Caso Agostina: el fiscal confirmó que los restos son de Agostina Vega

Caso Agostina Vega: la principal hipótesis de la Justicia y la pista clave

Quién era Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta

Lo que se lee ahora
Cierre de comercios (foto ilustrativa). video
Economía.

Preocupa en Jujuy el cierre de comercios por los alquileres: "La gente no tiene plata"

Por  Federico Franco

Las más leídas

Interrupción programada de energía en Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)
Servicios.

Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy para este domingo 31 de mayo

Gimnasia de Jujuy dio pelea ante Belgrano y Hernán Pellerano valoró al equipo video
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy dio pelea ante Belgrano y Hernán Pellerano valoró al equipo

Gimnasia de Jujuy empató con Belgrano y quedó eliminado por penales de la Copa Argentina video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy empató con Belgrano y quedó eliminado por penales de la Copa Argentina

El único detenido por el crimen de Agostina Vega intentó quitarse la vida
EN VIVO.

El único detenido por el crimen de Agostina Vega intentó quitarse la vida

Conmoción en Córdoba: quién era Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta
País.

Quién era Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel