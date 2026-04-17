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17 de abril de 2026 - 21:22
Deportes.

Martín Lazarte en la previa de Gimnasia de Jujuy ante Almagro: "el domingo será otra fiesta"

El lateral izquierdo de Gimnasia de Jujuy destacó el presente del equipo, valoró el trabajo del plantel y anticipó un partido duro este domingo.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Martin Lazarte, lateral por izquierda.

Martin Lazarte, lateral por izquierda.

El puntero de la zona B, Gimnasia de Jujuy se prepara para un nuevo desafío en casa y, en la previa del partido ante Almagro, el jugador Martín Lazarte dejó en claro la confianza que atraviesa al plantel. El lateral izquierdo remarcó que el presente del equipo no es casualidad, sino el resultado del esfuerzo sostenido en cada entrenamiento y de una idea clara dentro de la cancha.

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“Nos merecemos ser los punteros, porque siempre trabajamos duro y buscamos los partidos”, afirmó el defensor albiceleste, reflejando el buen momento que atraviesa el conjunto jujeño y la convicción con la que afronta cada compromiso.

Rival duro y exigente

Sobre el partido de este domingo, Lazarte advirtió que Almagro será un rival exigente y que el equipo deberá redoblar esfuerzos para quedarse con los tres puntos. En ese sentido, sostuvo que esperan un encuentro complejo, pero con la obligación de hacerse fuertes en casa.

Dentro de su análisis, definió al próximo rival como “un equipo difícil” y aseguró que el objetivo será “dar lo mejor para que la victoria se quede en casa”. La premisa del plantel es clara: sostener el nivel, imponer condiciones en Jujuy y seguir sumando en la pelea de arriba.

Trabajo, intensidad y aporte personal

Lazarte también destacó la intensidad con la que el grupo se prepara en el día a día y subrayó que esa exigencia es parte del camino para cumplir con las metas trazadas en la temporada. “Todo el tiempo entrena intensamente para alcanzar los objetivos fijados”, expresó, marcando el compromiso colectivo del plantel.

En cuanto a su rendimiento personal, el lateral explicó cuál busca ser su aporte dentro del equipo. “Trato de garantizarle a mis compañeros una herramienta de defensa y luego de ataque”, señaló, en referencia a su rol sobre el sector izquierdo y a la importancia de aportar equilibrio, marca y proyección.

gimnasia de jujuy - agropecuario

El aliento de la gente, otro impulso para gimnasia

Por último, el defensor puso en valor el acompañamiento de los hinchas, un factor que considera clave cada vez que Gimnasia juega como local. Lazarte destacó el clima que suele generarse en las tribunas y anticipó una nueva jornada especial para el equipo.

“Siempre hacen grandes recibimientos para los partidos y no tengo duda de que el domingo será otra fiesta”, expresó. Con el respaldo de su gente, Gimnasia buscará ratificar su buen presente y defender la punta ante un rival que promete exigirlo hasta el final.

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