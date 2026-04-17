Gimnasia de Jujuy vs Almagro: día, horario, árbitro e historial entre los clubes

Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy buscará mantenerse en lo más alto de la Zona B de la Primera Nacional cuando este domingo reciba a Almagro por la Fecha 10. El encuentro se jugará en el estadio 23 de Agosto y tendrá a Maximiliano Macheroni como árbitro principal.

Gimnasia de Jujuy vs Almagro: día, horario y árbitro Horario y día El partido entre el Lobo y Almagro se disputará el domingo 19 de abril, desde las 15.30, en el estadio 23 de Agosto. En principio, el choque estaba previsto para las 16, pero el club informó que la Asociación del Fútbol Argentino determinó adelantar el horario.

Estadio 23 de Agosto Gimnasia de Jujuy Maximiliano Macheroni será el árbitro La terna arbitral encargada de impartir justicia entre Gimnasia y El Tricolor estará encabezada por Maximiliano Macheroni como árbitro principal. Lo acompañarán Matías Bianchi como primer asistente, Cristian Herrera como segundo asistente y Lucas Rodríguez como cuarto árbitro.

El historial de Macheroni con el equipo jujeño marca que solo dirigió una vez al Lobo. Fue en el partido ante Defensores Unidos, disputado en el estadio 23 de Agosto, que terminó 1-1 con goles de Tortuga Fernández y Lautaro Ceratto. En ese encuentro, el juez mostró solo dos tarjetas amarillas y no expulsó a ningún jugador.

En lo que va de 2026, Macheroni lleva dirigidos diez partidos, entre ellos encuentros de Copa Argentina, Liga Profesional y Primera Nacional. Maximiliano Macheroni - árbitro Historial entre Gimnasia de Jujuy y Almagro El Lobo y Almagro se cruzaron nueve veces en la Primera Nacional. El historial marca los siguientes resultados: Tres victorias de Almagro

Tres victorias de Gimnasia de Jujuy

Tres empates

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