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17 de abril de 2026 - 11:27
Deportes.

Gimnasia de Jujuy vs Almagro: día, horario, árbitro e historial entre los clubes

Gimnasia de Jujuy recibe a Almagro por la Fecha 10 de la Primera Nacional. Conocé todos los detalles de la previa del partido.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy

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Maximiliano Macheroni será el árbitro

La terna arbitral encargada de impartir justicia entre Gimnasia y El Tricolor estará encabezada por Maximiliano Macheroni como árbitro principal. Lo acompañarán Matías Bianchi como primer asistente, Cristian Herrera como segundo asistente y Lucas Rodríguez como cuarto árbitro.

El historial de Macheroni con el equipo jujeño marca que solo dirigió una vez al Lobo. Fue en el partido ante Defensores Unidos, disputado en el estadio 23 de Agosto, que terminó 1-1 con goles de Tortuga Fernández y Lautaro Ceratto. En ese encuentro, el juez mostró solo dos tarjetas amarillas y no expulsó a ningún jugador.

En lo que va de 2026, Macheroni lleva dirigidos diez partidos, entre ellos encuentros de Copa Argentina, Liga Profesional y Primera Nacional.

Maximiliano Macheroni - árbitro

Historial entre Gimnasia de Jujuy y Almagro

El Lobo y Almagro se cruzaron nueve veces en la Primera Nacional. El historial marca los siguientes resultados:

  • Tres victorias de Almagro
  • Tres victorias de Gimnasia de Jujuy
  • Tres empates

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