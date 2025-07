Qué pasó entre Tamara Pettinato y Cristina Pérez en los Martín Fierro de Radio

Más tarde, en diálogo con Desayuno Americano (América), expresó su incredulidad por no haber ganado y retomó un viejo cruce con Karina Iavícoli, quien la había acusado de copiarle primicias: “Por eso no somos amigas, porque ella no sabe compartir… su información”.

La reacción de Tamara Pettinato al perder frente a Karina Iavícoli.

Además, reconoció entre risas: “Por supuesto que la uso, se lo dije. Pero la terna era columnista de espectáculos, no periodista. No me importan los títulos, perdí así que me tengo que arrodillar ante Karina”.

Pero la tensión no se detuvo ahí: una situación similar se repitió cuando Cristina Pérez tomó la palabra tras recibir el galardón a la Mejor Conductora.

La comunicadora, cuya postura política difiere marcadamente de la de Pettinato, expresó: "Este año fue muy importante para la República porque quedó demostrado que todos somos iguales ante la ley. La democracia necesita que no se robe y parece que muchos lo olvidan”.

Las caras de Tamara Pettinato al escuchar a Cristina Pérez.

Los gestos de Tamara Pettinato durante el discurso de Cristina Pérez

“Por eso a veces los periodistas tenemos que defender iniciativas como Ficha Limpia, tenemos que defender cada vez que ocurre el freno a las elecciones y tenemos que defender la libertad de expresión para todos, no solo para los amigos", añadió.

En ese instante, Tamara reaccionó nuevamente con gestos irónicos mientras Cristina Pérez hablaba, mirando al techo en señal de desdén hacia sus palabras.

Más tarde, no contuvo la risa cuando Pérez contó: “A mi marido (Luis Petri) lo conocí haciéndole una nota en la radio, hasta el amor se lo debo a la radio”.

Por este momento durante el discurso de Cristina Pérez en los #MartinFierroRadio pic.twitter.com/jred5V2TOn — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 28, 2025

Su comportamiento generó una ola de cuestionamientos en redes sociales, donde muchos la tildaron de irrespetuosa y la enfrentaron con otras colegas del medio.

La respuesta de Karina Iavícoli a los gestos de Tamara Pettinato

Poco tiempo después de recibir su premio Martín Fierro, Karina Iavícoli fue entrevistada por el programa Desayuno Americano (América TV), donde le informaron sobre las actitudes controversiales de Tamara Pettinato.

Ante esto, Iavícoli respondió con ironía: “Bueno amor, a la fila. Respetá los rangos”. Entonces, el cronista le recordó: “Vos habías dicho que ella te robaba información y que hacía humor con vos…”.

“Sí, ella hace humor, yo llamo, chequeo fuentes… eso es laburar, levantarte temprano, hacer notas, hacer todo paso por paso con la carrera y la verdad que ella para hablar de lo que hacen otros… y no es ser periodista de espectáculos. Igualmente, es mi noche, es mi Martín Fierro, no voy a hablar de vos Tami”, agregó la panelista.

Respecto al reconocimiento obtenido en esa terna, apuntó: “Hace muchos años que trabajo y siento que así como me lo merezco yo, se lo merece un montón de gente. Me siento una representante de un montón de gente, que hace muchos años que nos rompemos el que ya sabés, laburando, y que no le debemos nada a nadie”.