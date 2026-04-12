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12 de abril de 2026 - 09:55
Deportes.

Jujuy Básquet define este domingo la serie con Villa San Martín en el estadio Federación

Tras la caída en Chaco de Jujuy Básquet, este domingo en la Federación se define la Reclasificación.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Jujuy Básquet vs Villa San Martín.

Jujuy Básquet vs Villa San Martín.

Jujuy Básquet no pudo en Chaco y la serie, que está igualada 2 a 2 ante Villa San Martín, se definirá en la noche de este domingo de local en el quinto partido. Es para conocer al ganador de la Reclasificación de la Conferencia Norte de la Liga Argentina.

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El equipo jujeño no logró sostener la ventaja en un cierre cargado de tensión y perdió ante Villa San Martín por 74 a 72 en el cuarto punto. El conjunto visitante encontró en Ramiro Stehli a su principal vía de gol, con una actuación destacada de 31 puntos.

Sin embargo, el equipo no logró cerrar el partido en los minutos decisivos y terminó cediendo ante un rival que aprovechó mejor sus oportunidades. El partido se jugó ante un gran marco de público en Chaco, donde el local respondió en momentos clave para forzar el quinto y definitivo encuentro.

Jujuy Basquet
Jujuy B&aacute;squet define este domingo la serie

Jujuy Básquet define este domingo la serie

Así el equipo chaqueño logró llevar la serie a un quinto partido, que se jugará el domingo a las 21:30 en el estadio Federación de San Salvador de Jujuy, en lo que se espera sea un apoyo masivo para los dirigidos por Taso y una alegría para el deporte jujeño.

Venta de entradas

La venta online comenzó este sábado a través de la plataforma pasesvip.com.ar, que acepta pagos mediante Mercado Pago, Macro Click y código QR. La venta presencial es este domingo desde las 18.00 en el estadio.

Allí se podrá abonar en efectivo y también con medios electrónicos, como tarjetas de débito, crédito y transferencias. Los precios de las entradas son campo $20.000; Palco Norte $18.000; Palco Sur-1 $16.000; Platea Sur y Norte $15.000; Preferencial General Paz y Preferencial Parque San Martín $8.000.

Jujuy Básquet en la Liga Argentina

La temporada de la segunda categoría profesional del básquet argentino se disputa con un torneo único con 34 equipos divididos en dos conferencias con formato todos contra todos con partidos de ida y vuelta dentro de cada conferencia.

La Conferencia Norte la integran Amancay de La Rioja, Barrio Parque de Córdoba, Bochas de Colonia Caroya, Colón de Santa Fe, Comunicaciones de Mercedes, Estudiantes de Tucumán, Fusión Riojana, Hindú de Córdoba, Huracán de Las Heras, Independiente de Santiago del Estero, Jujuy Básquet, Rivadavia de Mendoza, Salta Basket, San Isidro de San Francisco, Santa Paula de Galvez, Sportivo Suardi, Villa San Martín de Resistencia.

La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia, la novedad es que en cuartos de final, los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí. Las Finales definirán el ascendido a La Liga Nacional 2026/27.

La edición 2025/26 de La Liga Argentina contempla dos descensos. Los mismos corresponderá a los equipos que finalicen en la última ubicación de sus respectivas conferencias (17mo lugar) una vez concluida la fase regular. No habrá serie de playoffs por la permanencia.

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