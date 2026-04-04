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4 de abril de 2026 - 10:25
Deportes.

Jujuy Básquet igualó la serie en un final electrizante ante Villa San Martín

Jujuy Básquet le ganó a Villa San Martín. Roca fue la gran figura de la noche con 26 puntos en un duelo parejo que se definió en los últimos segundos.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Jujuy Básquet igualó la serie en un final electrizante ante Villa San Martín

Jujuy Básquet igualó la serie en un final electrizante ante Villa San Martín

Jujuy Básquet logró una valiosa victoria como local al imponerse ante Villa San Martín en un partido intenso y cambiante, que le permitió igualar la serie y estirar la definición a un tercer encuentro. El equipo jujeño supo reaccionar en los momentos clave y terminó festejando ante su gente tras un cierre cargado de tensión.

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El inicio del encuentro fue sumamente equilibrado, con ambos equipos mostrando eficacia desde el perímetro. En la visita, Florito se destacó con una ráfaga de triples que complicó a la defensa local, mientras que Ibarra respondió con solvencia para mantener a su equipo en partido. Sin embargo, sobre el cierre del primer cuarto apareció Roca, quien comenzó a marcar diferencias y permitió que Jujuy Básquet se fuera arriba en el marcador.

El conjunto jujeño se quedó con el triunfo por 81-79 y empató la serie de playoffs, que ahora se trasladará a Chaco para el tercer punto.

El partido, disputado en el estadio Federación, tuvo parciales muy cerrados: 27-22, 17-19, 15-12 y 22-25, reflejando la paridad que se vivió durante los cuatro cuartos.

Durante el segundo parcial, el conjunto jujeño logró imponer condiciones y llegó a sacar una ventaja de diez puntos, mostrando su mejor versión colectiva. No obstante, Villa San Martín no bajó los brazos y reaccionó con transiciones rápidas y efectivas, recortando la diferencia antes del descanso largo. Así, el primer tiempo se cerró con un ajustado 44-41 que dejaba todo abierto.

Definición caliente del partido

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En el tercer cuarto se mantuvo la intensidad y la paridad. La visita logró pasar al frente por primera vez en el partido, encendiendo las alarmas en el equipo local. Pero nuevamente emergió la figura de Roca, quien con una destacada actuación —cerró la noche con 26 puntos— devolvió el liderazgo a Jujuy Básquet y sostuvo al equipo en un tramo clave del juego.

El último cuarto fue electrizante. Con el desgaste acumulado, ambos equipos cometieron errores y el nerviosismo se hizo sentir en cada posesión. En ese contexto, Jujuy Básquet logró administrar mejor sus ataques y mantener una mínima ventaja. Un triple de Gago le puso suspenso al cierre, acercando a la visita en los segundos finales.

Sin embargo, el equipo jujeño manejó con inteligencia la última posesión, evitando sorpresas y asegurando una victoria fundamental. Con este resultado, la serie quedó igualada y todo se definirá en el tercer juego, que se disputará el próximo martes en Chaco desde las 21.30, en un duelo que promete la misma intensidad y dramatismo.

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