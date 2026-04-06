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6 de abril de 2026 - 17:52
Deportes.

Una pequeña fanática de Jujuy Básquet hizo figuritas y una carta para el plantel

Isabella Iriarte, una mini hincha del equipo, preparó tarjetas de sus jugadores preferidos y una carta especial para acompañarlos en un momento clave de los playoffs.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Isabella tuvo un hermoso gesto con el plantel de Jujuy Básquet.

Isabella tuvo un hermoso gesto con el plantel de Jujuy Básquet.

Con la camiseta roja, la gorra para atrás y alentando en cada encuentro, la jujeña Isabella Iriarte llamó la atención de la prensa y se convirtió en una de las pequeñas hinchas que reflejan el sentimiento que despierta Jujuy Básquet en la provincia.

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La nena fue entrevistada por Jujuy Registrado y contó cómo nació la idea de preparar un regalo especial para parte del plantel. “Se me ocurrió hacer tarjetas de Jujuy Básquet”, dijo, mientras mostraba las figuritas que armó de tres de sus jugadores favoritos: Bruno Conti, Ramiro Stehli y Francisco Tarnowyk.

Según explicó en el video, el gesto surgió desde la admiración que siente por ellos y por el vínculo que construyó como hincha siguiendo al equipo en cada presentación.

Isabella Iriarte, fanática de Jujuy Basquet

Figuritas personalizadas y una carta para motivar al plantel

Isabella relató que decidió hacerles esas tarjetas porque son los jugadores que más admira. “Se me ocurrió la idea de hacerles porque son mis jugadores favoritos y los admiro mucho”, expresó.

Pero además de las figuritas, preparó una carta con un mensaje especial. Su intención fue acompañarlos en un momento importante de la competencia, cuando el equipo debe salir de Jujuy para disputar partidos decisivos.

“Aparte sentía como que tenía que darles algún apoyo para que cuando ellos se vayan de viaje a otra provincia, necesitaban alguna motivación. Se me ocurrió hacerles una carta para que ellos pudieran tener”, contó.

Jujuy básquet, ante una serie clave en los playoffs

El gesto de Isabella llega en la previa de dos compromisos determinantes para Jujuy Básquet, que jugará como visitante ante Villa San Martín de Chaco por los playoffs. Los encuentros serán martes y jueves desde las 21.30 horas.

La serie está igualada 1 a 1, con una victoria para cada equipo, por lo que los próximos encuentros serán fundamentales para definir el rumbo de la clasificación.

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