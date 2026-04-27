Juana Viale ganó el Martín Fierro de la Moda de Oro 2026

Los Martín Fierro de la Moda distinguieron el domingo 26 de abril a Juana Viale con el premio máximo , en una ceremonia emitida desde los estudios de Telefé . “ No me lo esperaba. Quiero agradecer a mi equipo y principalmente a mis hijos que son los que aguantan a una madre laburadora que muchas veces no está en la casa", introdujo la conductora.

"A mi madre , que ella trabajó mucho en la moda y me enseñó mucho. A mi abuela, Mirtha , que es la más coqueta y es algo que no se verá jamás en la faz de la tierra. Heredé algo que no sé qué es pero acá está ”, manifestó luego en su discurso .

La ceremonia fue organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y puso el foco en el trabajo de quienes se destacan detrás de cámara en áreas como vestuario y estilismo . Según explicó Flavia Fernández , responsable del evento, la propuesta apuntó a “hacer hablar de moda en el prime time ”.

La gala se caracterizó por la participación de personalidades destacadas del espectáculo, entre ellas Susana Giménez , y por la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza . La transmisión comenzó a las 21 con la clásica alfombra roja , encabezada por Chino Leunis y Zaira Nara , como antesala de una noche enfocada en la creatividad y la variedad de estilos dentro del mundo de la moda y el entretenimiento.

Con la intención de destacar el trabajo global de la industria, la ceremonia incorporó categorías que no solo reconocieron a figuras conocidas, sino también a talentos emergentes y a profesionales técnicos.

Embed

En ese sentido, Flavia Fernández explicó que la estructura de premios buscó dar visibilidad a “vestuaristas, maquilladores y peinadores”, áreas que suelen quedar en segundo plano en la televisión abierta. “Nuestra idea fue que premiamos la moda en sí. Es un show de moda pensado para la televisión, porque siempre faltan algunas ternas. Vamos variando, porque si no, no haríamos mejor estilo de panelista o mejor estilo de conductora de televisión. Eso es porque la gente que todos los días mira la tele y le gusta cómo se viste una, cómo se viste la otra”, señaló.

Uno de los aspectos más sobresalientes de esta edición fue el fortalecimiento del nexo entre la moda local y las corrientes internacionales.

La ceremonia incluyó la presencia de Adrián Appiolaza y también dedicó un reconocimiento a una figura icónica del espectáculo argentino. En cuanto a la propuesta culinaria, el pastelero Joaquín Pantuso estuvo a cargo del servicio, diseñado para acompañar y reflejar el estilo y la atmósfera de la velada.

Juana Viale se destacó en la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026 al recibir el Oro.

Juana Viale impactó en la alfombra roja del Martín Fierro de la Moda

La presentadora se ubicó entre las personalidades más sobresalientes de la alfombra roja del Martín Fierro de la Moda 2026. Optó por un vestido diseñado por Gino Bogani, con quien sostiene desde hace tiempo un vínculo basado en la confianza y la admiración mutua.

La prenda, de corte sencillo y mangas largas, se destacó por su estilo refinado y por el leve destello de la tela. Completó su imagen con el pelo recogido y accesorios sobrios, en sintonía con la elegancia del conjunto. Su aparición no pasó desapercibida y volvió a posicionarla como un ícono de estilo en cada evento al que asiste.

“La moda es un manifiesto; es una forma de hablar, expresarse, comunicar, crear y contar. Está profundamente vinculada al arte”, sostuvo Viale ante la prensa. La elección de su look para esta gala reafirma su visión de la moda como un lenguaje propio y una vía de expresión individual.

Valeria Mazza e Iván de Pineda fueron los conductores.

El galardón de oro y los reconocimientos a profesionales y talentos emergentes

La consagración de Juana Viale con el Martín Fierro de la Moda de oro marcó el punto más alto de una ceremonia que también premió a los ganadores en cada categoría.

En el rubro mejor estilo en redes, el galardón fue para Carolina “Pampita” Ardohain, mientras que Nicolás Zaffora se llevó la distinción como mejor diseñador de moda masculina. Por su parte, Evelyn Botto, del canal Olga, fue reconocida en la categoría mejor estilo femenino en streaming.

El reconocimiento al mejor estilo masculino en Big Show fue para Nico Occhiato, por su participación en La Voz Argentina. En tanto, Sol Pérez obtuvo el premio como mejor estilo de panelista femenina por su desempeño en Gran Hermano. Zaira Nara fue distinguida como mejor influencer de moda, mientras que Benjamín Vicuña recibió el galardón al actor con mejor estilo en ficción, junto a la diseñadora Majo Fuertes, responsable de su vestuario en Corazón delator.

Juana Viale sorprendió en la alfombra roja del Martín Fierro de la Moda 2026 con un vestido celeste satinado de Gino Bogani.

En la categoría estilo de conducción femenina en programas diarios, la distinción quedó en manos de Vero Lozano. Por su parte, los estilistas Mariana García Navarro y Nacho García Rocha fueron destacados por su labor en Los García, mientras que Max Jara se llevó el premio como mejor peluquero.

En tanto, Lizardo Ponce, integrante de SQP, fue reconocido por su estilo como panelista masculino. A su vez, Juana Viale obtuvo el galardón en conducción femenina de programa semanal gracias a sus looks en Almorzando con Juana. Valentina Schuchner fue premiada como revelación dentro del mundo de la moda, mientras que Julieta Zylberberg recibió el reconocimiento en ficción femenina por su vestuario en Yiya.

Por otro lado, Gervasio Larrivey se quedó con la estatuilla a mejor maquillador/a. En el rubro estilo masculino en streaming, el galardón fue para Fer Dente, de Olga, y Sofía Gonet se llevó el premio a mejor estilo femenino en Big Show por su desempeño en MasterChef Celebrity.

Sol Pérez con su estatuilla.

El galardón al mejor estilo en conducción masculina fue para Iván de Pineda, por su labor en Pasapalabra, mientras que Evangelina Bomparola fue distinguida como mejor diseñadora de moda femenina.

De acuerdo con lo expresado por la organización a Infobae, estas premiaciones reflejan la decisión de renovar y ampliar las categorías en cada edición, incorporando tanto a nuevos sectores como a perfiles técnicos que forman parte del entramado actual de la moda argentina.