Martín Fierro de Cine y Series 2025: quiénes fueron los ganadores

Revelaron este lunes los ganadores de los Martín Fierro de Cine y Series 2025.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) dio a conocer este lunes los ganadores de los Martín Fierro de Cine y Series 2025. Estos galardones, que distinguen lo más sobresaliente del ámbito audiovisual argentino, se entregaron durante una ceremonia realizada en la Usina del Arte.

El evento será transmitido en vivo por América TV y estará a cargo de la conducción de Teté Coustarot junto a Luciano Cáceres.

Todos los ganadores de los Martín Fierro de Cine y Series 2025 Martín Fierro de Cine 2025. Martín Fierro de Oro - Cine Natalia Oreiro

Martín Fierro de Oro - Series El Eternauta

Película en cine y/o plataforma Belén Embed Dirección de cine Benjamín Ávila - La mujer de la fila Benjamín Ávila. Actriz protagonista cine Natalia Oreiro - La mujer de la fila Natalia Oreiro en La mujer de la fila. Actor protagonista cine Guillermo Francella - Homo Argentum Actor de reparto cine Ariel Staltari - Verano Trippin Ariel Staltari. Actriz de reparto cine Justina Bustos - Culpa cero Guion de cine Laura Paredes / Dolores Fonzi - Belén Serie comedia Envidiosa - (Netflix) Serie drama El Eternauta - (Netflix) Embed Dirección en serie Bruno Stagnaro - El Eternauta Actor protagonista serie Leonardo Sbaraglia - (Menem / Las maldiciones) Leonardo Sbaraglia en Menem. Actriz protagonista en serie Griselda Siciliani - (Envidiosa) Griselda Siciliani, en Envidiosa. Actriz de reparto en serie Lorena Vega - En el barro / Envidiosa / El fin del amor 2 Lorena Vega, en Envidiosa. Actor de reparto en serie César Troncoso - El Eternauta César Troncoso en El Eternauta. Guion de serie Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - El Eternauta Revelación cine y/o serie Camila Plaate - Belén Camila Plaate. Documental en cine y/o plataforma y/o serie Cromañón: el documental - (Natalia Labaké) Música original cine y/o serie María Becerra / Xross - En el barro María Becerra. Dirección de fotografía cine y/o serie Gastón Girod - El Eternauta Edición cine y/o serie Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow - El Eternauta El Eternauta. Dirección de arte cine y/o serie Germán Naglieri y Julia Freid - El Jockey Diseño de vestuario cine y/o serie Patricia Conta - El Eternauta

