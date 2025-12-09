martes 09 de diciembre de 2025

9 de diciembre de 2025 - 09:07
Streaming.

Martín Fierro de Cine y Series 2025: quiénes fueron los ganadores

Durante un acto realizado en la Usina del Arte, Aptra anunció los premios que reconocen a las producciones más destacadas del último año.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Revelaron este lunes los ganadores de los Martín Fierro de Cine y Series 2025.

Revelaron este lunes los ganadores de los Martín Fierro de Cine y Series 2025.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) dio a conocer este lunes los ganadores de los Martín Fierro de Cine y Series 2025. Estos galardones, que distinguen lo más sobresaliente del ámbito audiovisual argentino, se entregaron durante una ceremonia realizada en la Usina del Arte.

El evento será transmitido en vivo por América TV y estará a cargo de la conducción de Teté Coustarot junto a Luciano Cáceres.

Todos los ganadores de los Martín Fierro de Cine y Series 2025

Martín Fierro de Cine 2025.
  • Martín Fierro de Oro - Cine

Natalia Oreiro

  • Martín Fierro de Oro - Series

El Eternauta

  • Película en cine y/o plataforma

Belén

Embed
  • Dirección de cine

Benjamín Ávila - La mujer de la fila

Benjamín Ávila.
  • Actriz protagonista cine

Natalia Oreiro - La mujer de la fila

Natalia Oreiro en La mujer de la fila.
  • Actor protagonista cine

Guillermo Francella - Homo Argentum

  • Actor de reparto cine

Ariel Staltari - Verano Trippin

Ariel Staltari.
  • Actriz de reparto cine

Justina Bustos - Culpa cero

  • Guion de cine

Laura Paredes / Dolores Fonzi - Belén

  • Serie comedia

Envidiosa - (Netflix)

  • Serie drama

El Eternauta - (Netflix)

Embed
  • Dirección en serie

Bruno Stagnaro - El Eternauta

  • Actor protagonista serie

Leonardo Sbaraglia - (Menem / Las maldiciones)

Leonardo Sbaraglia en Menem.
  • Actriz protagonista en serie

Griselda Siciliani - (Envidiosa)

Griselda Siciliani, en Envidiosa.
  • Actriz de reparto en serie

Lorena Vega - En el barro / Envidiosa / El fin del amor 2

Lorena Vega, en Envidiosa.
  • Actor de reparto en serie

César Troncoso - El Eternauta

César Troncoso en El Eternauta.
  • Guion de serie

Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - El Eternauta

  • Revelación cine y/o serie

Camila Plaate - Belén

Camila Plaate.
  • Documental en cine y/o plataforma y/o serie

Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)

  • Música original cine y/o serie

María Becerra / Xross - En el barro

María Becerra.
  • Dirección de fotografía cine y/o serie

Gastón Girod - El Eternauta

  • Edición cine y/o serie

Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow - El Eternauta

El Eternauta.
  • Dirección de arte cine y/o serie

Germán Naglieri y Julia Freid - El Jockey

  • Diseño de vestuario cine y/o serie

Patricia Conta - El Eternauta

