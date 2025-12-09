Martín Fierro de Cine y Series 2025: quiénes fueron los ganadores

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas
(Aptra) dio a conocer este lunes los ganadores de los Estos Martín Fierro de Cine y Series 2025. galardones, que distinguen lo más sobresaliente del ámbito audiovisual argentino, se entregaron durante una ceremonia realizada en la Usina del Arte.
El
evento será transmitido en vivo por América TV y estará a cargo de la conducción de Teté Coustarot junto a Luciano Cáceres.
Todos los ganadores de los Martín Fierro de Cine y Series 2025
Martín Fierro de Cine 2025.
Martín Fierro de Oro - Cine
Natalia Oreiro
Película en cine y/o plataforma
Belén
Benjamín Ávila - La mujer de la fila
Benjamín Ávila.
Natalia Oreiro - La mujer de la fila
Natalia Oreiro en La mujer de la fila.
Guillermo Francella - Homo Argentum
Ariel Staltari - Verano Trippin
Ariel Staltari.
Justina Bustos - Culpa cero
Laura Paredes / Dolores Fonzi - Belén
Envidiosa - (Netflix)
El Eternauta - (Netflix)
Bruno Stagnaro - El Eternauta
Leonardo Sbaraglia - (Menem / Las maldiciones)
Leonardo Sbaraglia en Menem.
Actriz protagonista en serie
Griselda Siciliani - (Envidiosa)
Griselda Siciliani, en Envidiosa.
Actriz de reparto en serie
Lorena Vega - En el barro / Envidiosa / El fin del amor 2
Lorena Vega, en Envidiosa.
Actor de reparto en serie
César Troncoso - El Eternauta
César Troncoso en El Eternauta.
Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - El Eternauta
Revelación cine y/o serie
Camila Plaate - Belén
Camila Plaate.
Documental en cine y/o plataforma y/o serie
Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)
Música original cine y/o serie
María Becerra / Xross - En el barro
María Becerra.
Dirección de fotografía cine y/o serie
Gastón Girod - El Eternauta
Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow - El Eternauta
El Eternauta.
Dirección de arte cine y/o serie
Germán Naglieri y Julia Freid - El Jockey
Diseño de vestuario cine y/o serie
Patricia Conta - El Eternauta
