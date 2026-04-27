Ingresó una masa de aire frío de origen polar en Argentina: el pronóstico en Jujuy

Una semana inestable se espera en Jujuy por el avance de una masa de aire frío y seco hacia el centro y norte del país, luego del paso de un sistema frontal que dejó precipitaciones limitadas en el noreste argentino. En la provincia, el inicio de la semana tendrá máximas que no superarían los 15°C, cielo mayormente cubierto y elevados porcentajes de precipitaciones.
Avanza una masa de aire frío y seco
En las últimas horas, la influencia de un sistema frontal comenzó a desplazarse hacia el noreste argentino, dejando precipitaciones limitadas en esa región. Tras su paso, se establece una masa de aire frío y seco que avanza progresivamente hacia el centro y norte del país.
Estas condiciones muestran una circulación de origen polar consolidándose sobre gran parte del territorio nacional. El rasgo dominante del período no será la lluvia, sino el comportamiento térmico, con un marcado enfriamiento.
Este contexto, combinado con cielo mayormente despejado en distintas zonas del país, favorece un enfriamiento nocturno significativo.
Las primeras señales del aire frío
La semana inicia con las primeras señales del aire frío. Las lluvias quedan restringidas al extremo noreste, con acumulados de 10 a 20 milímetros sobre Misiones y el norte de Corrientes, disminuyendo rápidamente hacia el oeste.
Fuera de esa región, solo se esperan aportes aislados en el sector andino patagónico.
Las temperaturas mínimas muestran el impacto pleno del aire frío en la región pampeana, con registros de 2°C a 6°C en el centro y de 10°C a 14°C en el norte. También se observan temperaturas bajo 0°C en cordillera y sur patagónico, lo que da señales de que el frío continuará varios días.
Cómo va a estar el tiempo en Jujuy
En Jujuy, los servicios de meteorología anuncian una semana totalmente inestable. Tanto lunes como martes, la máxima no superará los 15°C, con jornadas de cielo mayormente cubierto y elevados porcentajes de precipitaciones.
Desde el miércoles está previsto un notable ascenso de las temperaturas máximas, que podrán rondar entre los 20°C y 23°C.
Sin embargo, a partir del viernes volverían las malas condiciones, con niebla, cielo cubierto y nuevamente presencia de lluvias débiles. De esta forma, el fin de semana presentaría un desmejoramiento en las condiciones del tiempo.
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