Balón de Oro 2026: horario en Argentina, por dónde verlo y candidatos al premio

Lionel Messi y Lautaro Martínez están entre los candidatos al Balón de Oro 2026. La gala comienza a las 17 y tendrá transmisión online. Lionel Messi y Lautaro Martínez están entre los candidatos al Balón de Oro 2026. La gala comienza a las 17 y tendrá transmisión online.

El Balón de Oro 2026 se entregará este lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre, de Londres, en una ceremonia que comenzará a las 17 horas de Argentina. Lionel Messi, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane aparecen entre los 30 nominados al principal premio individual del fútbol mundial, que este año celebra su 70.ª edición.

La gala, organizada por France Football y la UEFA, se realizará por primera vez fuera de Francia. Además del Balón de Oro masculino y femenino, se entregarán distinciones a los mejores arqueros, entrenadores, equipos y jóvenes talentos.

A qué hora es el Balón de Oro 2026 y dónde verlo en vivo La ceremonia comenzará a las 17:00 de Argentina y podrá seguirse en vivo a través de DAZN y del canal de YouTube de Claro Sports, según informó TyC Sports. La transmisión permitirá conocer a los ganadores de las distintas categorías, entre ellas el Trofeo Yashin al mejor arquero y el premio al mejor futbolista joven.

La edición de este año tendrá un significado especial por el 70.º aniversario del galardón, creado en 1956. La elección de Londres como sede también representa un homenaje al inglés Stanley Matthews, primer ganador del Balón de Oro.

Lionel Messi y Lautaro Martínez están entre los candidatos al Balón de Oro 2026. La gala comienza a las 17 y tendrá transmisión online. Los 30 nominados al Balón de Oro 2026 Entre los candidatos aparecen dos argentinos: Lionel Messi, máximo ganador histórico con ocho premios, y Lautaro Martínez, delantero de la Selección Argentina. La lista completa de nominados al Balón de Oro masculino Jude Bellingham (Real Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea / Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Luis Díaz (Bayern de Múnich)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Erling Haaland (Manchester City)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Bayern de Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (Barcelona)

Sadio Mané (Al-Nassr)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Inter Miami)

João Neves (Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Bayern de Múnich)

Willian Pacho (Paris Saint-Germain)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City / Barcelona)

Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)

William Saliba (Arsenal)

Ferran Torres (Barcelona / Paris Saint-Germain)

Dayot Upamecano (Bayern de Múnich)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Vitinha (Paris Saint-Germain) Además, el arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez está nominado al Trofeo Yashin, que distingue al mejor guardameta del año. Entre sus competidores aparecen Thibaut Courtois, Yassine Bounou, David Raya, Unai Simón y otros destacados arqueros del fútbol internacional. El ganador del Balón de Oro masculino será elegido mediante la votación de un jurado integrado por periodistas especializados de los 100 países mejor ubicados en el ranking FIFA. Para definir el premio se consideran el rendimiento individual, los logros colectivos y el juego limpio. Las nominadas al Balón de Oro femenino 2026 La categoría femenina también cuenta con 30 candidatas: Selma Bacha

Barbra Banda

Klara Bühl

Esmee Brugts

Mariona Caldentey

Scarlett Camberos

Kerstin Casparij

Temwa Chawinga

Cata Coll

Melchie Dumornay

Caroline Graham Hansen

Alex Greenwood

Patri Guijarro

Pernille Harder

Yui Hasegawa

Rose Lavelle

Mapi León

Lorena

Melvine Malard

Manaka Matsukubo

Vivianne Miedema

Ewa Pajor

Clàudia Pina

Alexia Putellas

Wendie Renard

Alessia Russo

Khadija Shaw

Momoko Tanikawa

Caroline Weir

Tessa Wullaert.

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