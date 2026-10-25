River Plate le ganó 1 a 0 a Racing en el Monumental

River Plate venció 1 a 0 a Racing este domingo 25 de octubre en el estadio Monumental, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Lautaro Rivero, quien ingresó al equipo titular por la suspensión de Lucas Martínez Quarta, convirtió de cabeza el único gol del partido y le permitió al Millonario quedarse con un clásico importante en la recta final de la fase regular.

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El equipo dirigido por Leonardo Ponzio consiguió abrir el marcador durante el primer tiempo y, aunque tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, terminó imponiéndose por la mínima ante una Academia que buscó reaccionar en el complemento.

Leonardo Ponzio realizó una sola modificación en el equipo titular, obligada por la suspensión de Martínez Quarta, quien había llegado a las cinco tarjetas amarillas. En su lugar ingresó Lautaro Rivero, que terminó convirtiéndose en el protagonista de la noche.

A los 33 minutos del primer tiempo, Ángel Correa envió un preciso centro al área y Rivero apareció por sorpresa para conectar un cabezazo que venció al arquero Facundo Cambeses y estableció el 1 a 0.

Sobre el cierre de la primera mitad, River estuvo cerca de ampliar la ventaja. Correa convirtió después de una serie de rebotes dentro del área, pero el árbitro Leandro Rey Hilfer anuló el tanto tras revisar la jugada en el VAR por una posición adelantada de Gonzalo Montiel, que interfería en la acción.

De esta manera, el Millonario se fue al descanso con una ventaja mínima.

Racing buscó el empate, pero River tuvo las ocasiones más claras

En el segundo tiempo, Racing adelantó sus líneas e intentó llegar al empate, aunque no consiguió generar demasiadas situaciones claras frente al arco rival.

River, por su parte, encontró espacios para salir de contraataque y tuvo oportunidades para liquidar el encuentro.

Una de las más claras fue un mano a mano de Ángel Correa, que quedó frente a Cambeses, pero el arquero de Racing logró evitar el segundo gol. El Millonario también contó con otros remates que no terminaron en la red.