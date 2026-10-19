River le ganó a Belgrano y se acomodó en la tabla del Torneo Clausura

River Plate goleó 3-0 a Belgrano en Córdoba y volvió a la zona de playoffs del Torneo Clausura.

River Plate se impuso por 3-0 frente a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes , ubicado en Córdoba, por la decimotercera jornada de la Zona B del Torneo Clausura 2026 . Gracias a las conquistas de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada, el equipo de Leo Ponzio completó la actuación más convincente desde que el DT asumió el cargo.

El triunfo le permitió escalar hasta la quinta posición de su grupo y ubicarse dentro de la zona de acceso a los playoffs. Con Pablo Dóvalo como juez principal y Silvio Trucco a cargo del VAR, el partido representó un nuevo cruce entre los dos clubes luego de la final del Torneo Apertura 2026 , que se jugó el 24 de mayo en ese mismo escenario. En aquella definición, Belgrano logró revertir el marcador, ganó por 3-2 y alcanzó el título por primera vez en sus más de 100 años de historia.

Apenas comenzó el partido, el equipo de Núñez tomó la iniciativa y salió a buscar el gol frente al arco custodiado por Thiago Cardozo , quien terminó siendo uno de los futbolistas más destacados de la tarde.

Durante el primer tiempo, el guardameta uruguayo frustró en dos oportunidades muy claras los intentos de Ángel Correa. Por su parte, Belgrano intentó lastimar mediante avances rápidos de contraataque, aunque no consiguió generar ocasiones que representaran un peligro concreto.

La primera acción polémica llegó a los 29 minutos. En ese momento, Pablo Dóvalo le mostró la tarjeta roja a Lisandro López por cometer una falta sobre Correa, cuando el atacante de River avanzaba con posibilidades de quedar frente al arco rival.

Desde la cabina del VAR, Silvio Trucco solicitó que Dóvalo volviera a observar la acción. Luego de analizar las imágenes, el juez concluyó que los dos jugadores no habían llegado a tocarse, por lo que anuló la expulsión y permitió que López siguiera disputando el encuentro.

Tomás Galván puso el 1 a 0 para River

Cuando todo indicaba que los equipos se irían al entretiempo sin goles, Tomás Galván rompió la paridad en la última jugada de la etapa inicial. Después de varios rebotes en el área, el mediocampista sacó un disparo rasante junto al poste izquierdo de Cardozo. Gonzalo Montiel participó en la jugada con la asistencia que terminó en el 1-0.

La acción que derivó en la apertura del marcador también fue examinada por el VAR, debido a que el lateral había partido en una posición fuera de juego. Sin embargo, Dóvalo terminó dando por válido el tanto al interpretar que dos futbolistas de Belgrano habían intervenido sobre la pelota antes del remate final.

Ángel Correa, el mejor de River

El complemento arrancó de la peor manera para el conjunto cordobés. Apenas transcurridos tres minutos, un error en la salida defensiva le permitió a Lucas Beltrán adueñarse del balón en terreno rival y habilitar a Correa. El delantero resolvió ante el achique de Cardozo y amplió la ventaja de River a 2-0.

El atacante alcanzó su cuarta conquista en el certamen y anotó por segunda vez en el encuentro disputado en Córdoba. Previamente, otra acción de características parecidas había terminado en un gol invalidado, luego de que la revisión arbitral detectara una mano de Francisco Ortega antes de la definición.

A los 27 minutos del complemento, Thiago Almada estableció el 3-0 definitivo con una gran maniobra personal. El volante encaró por el sector izquierdo, superó a dos rivales y penetró en el área, donde sacó un disparo cruzado dirigido al segundo palo que dejó sin opciones al arquero de Belgrano.

El equipo conducido por Ricardo Zielinski afrontó el compromiso después de conseguir tres triunfos al hilo. Dentro de esa seguidilla se destacaron la victoria por 1-0 frente a Talleres, en el clásico de Córdoba, y el éxito por 2-0 ante Racing en Avellaneda.

Sin embargo, el Pirata no consiguió generar demasiadas ocasiones de peligro para inquietar a Santiago Beltrán. El arquero de River tuvo una intervención fundamental durante la primera etapa al contener un disparo de Ramiro Hernandes y completó una actuación sin recibir goles a lo largo de los 90 minutos.

¿Cómo quedó River en el Torneo Clausura?

Gracias a la victoria, River alcanzó las 20 unidades en el grupo B del Torneo Clausura y trepó hasta la quinta posición, que actualmente le permite acceder a los playoffs. En la clasificación acumulada de la temporada, el conjunto de Núñez llegó a los 49 puntos y quedó séptimo, un lugar que hoy le daría acceso a la próxima edición de la Copa Sudamericana. Además, se encuentra a cuatro unidades de los puestos que aseguran el ingreso directo a la Copa Libertadores 2027.

Por su parte, Belgrano no logró sumar y continúa con 22 unidades en el grupo B, a tres puntos de Rosario Central y Argentinos Juniors, que comparten la cima de la tabla.

Aunque el conjunto de Córdoba ya tiene asegurada su participación en la Copa Libertadores tras consagrarse campeón del Apertura, ocupa el séptimo puesto de la clasificación anual con 48 puntos, tres menos que Boca Juniors. En su próximo compromiso por el Torneo Clausura, River recibirá a Racing en el estadio Monumental.