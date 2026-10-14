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14 de octubre de 2026 - 21:12
Torneo Clausura.

River Plate empató 1 a 1 ante Sarmiento en Junín por el Torneo Clausura

El Millonario igualó ante el Verde por la fecha 11 del campeonato. Julián Contrera marcó para el local y Gonzalo Montiel convirtió el empate.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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River Plate empató 1 a 1 ante Sarmiento este miércoles en el estadio Eva Perón de Junín, por la fecha 11 del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio buscaba una victoria para mejorar su posición en el campeonato y en la tabla anual, pero terminó repartiendo puntos con el conjunto local.

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El Millonario llegó a este compromiso después de conseguir una victoria ante Estudiantes de Río Cuarto y buscaba mantener el envión. Sin embargo, Sarmiento logró ponerse en ventaja durante el primer tiempo.

Sarmiento golpeó primero

El conjunto de Junín tuvo una de las primeras oportunidades claras del partido con un remate que terminó impactando en el travesaño.

River intentó adelantarse en el campo y generar peligro, pero no consiguió aprovechar sus aproximaciones. Sarmiento, en cambio, fue efectivo y encontró el primer gol.

Después de un cabezazo hacia atrás de Tomás Galván, el local logró avanzar por la derecha y encontró a Julián Contrera, quien definió para establecer el 1 a 0.

El equipo de Ponzio tuvo que ir en busca del empate, aunque se fue al descanso en desventaja.

Montiel apareció para igualar

River salió con otra actitud en el segundo tiempo y rápidamente buscó la igualdad. Gonzalo Montiel llegó a convertir de cabeza, pero el tanto fue revisado por el VAR y finalmente quedó anulado por una mano de Fausto Vera en la jugada previa.

El Millonario siguió insistiendo y encontró el empate a 15 minutos del final.

Thiago Almada recibió cerca del borde del área y metió un pase filtrado para Montiel. El defensor quedó frente al arquero y definió entre sus piernas para marcar el 1 a 1.

En el tramo final, River intentó conseguir el triunfo y tuvo mayor iniciativa, pero no pudo volver a convertir.

Con este resultado, el Millonario se llevó un punto de Junín y dejó pasar una oportunidad de sumar de a tres en su pelea por avanzar en el Torneo Clausura.

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