Sarmiento vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura se jugará el próximo miércoles 14 de octubre a las 19:00 (hora Argentina).
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El duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura se jugará el próximo miércoles 14 de octubre a las 19:00 (hora Argentina).
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Sarmiento derrotó por 3 a 1 a Aldosivi en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 9 goles y ha convertido 8.
River Plate llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Estudiantes (RC). En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 6.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y River Plate resultó vencedor por 2 a 0.
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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