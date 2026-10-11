Sarmiento vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura se jugará el próximo miércoles 14 de octubre a las 19:00 (hora Argentina).

Así llegan Sarmiento y River Plate Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura Sarmiento derrotó por 3 a 1 a Aldosivi en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 9 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura River Plate llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Estudiantes (RC). En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 6.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y River Plate resultó vencedor por 2 a 0.

Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Barracas Central: 19 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Gimnasia: 23 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Rosario Central: 30 de octubre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Belgrano: 18 de octubre - 20:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Racing Club: 25 de octubre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Boca Juniors: 1 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar Horario Sarmiento y River Plate, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.