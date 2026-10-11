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11 de octubre de 2026 - 12:28
Liga Profesional

Sarmiento vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Te contamos la previa del duelo Sarmiento vs River Plate, que se enfrentarán en el estadio Eva Perón el próximo miércoles 14 de octubre a las 19:00 (hora Argentina).

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Sarmiento vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura se jugará el próximo miércoles 14 de octubre a las 19:00 (hora Argentina).

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Así llegan Sarmiento y River Plate

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura

Sarmiento derrotó por 3 a 1 a Aldosivi en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 9 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura

River Plate llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Estudiantes (RC). En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 6.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y River Plate resultó vencedor por 2 a 0.


Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Barracas Central: 19 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Gimnasia: 23 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Rosario Central: 30 de octubre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Belgrano: 18 de octubre - 20:15 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Racing Club: 25 de octubre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Boca Juniors: 1 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
Horario Sarmiento y River Plate, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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