Cuyaya eliminó a Lavalle por penales

Cuyaya consiguió una importante clasificación en el Torneo Metropolitano de la Liga Jujeña tras superar a Lavalle en la tanda de penales y meterse en la cuarta fase del certamen. En un encuentro parejo y con emociones hasta el final, ambos equipos terminaron igualados 2-2 durante los 90 minutos, pero el Bandeño mostró mayor eficacia en la definición.

Durante el tiempo reglamentario, Zapana y Mealla marcaron para Lavalle, mientras que Luciano Jerez y Pablo Barro anotaron para Cuyaya, estableciendo el empate que llevó la definición a los penales.

Allí apareció la gran figura de la jornada: el arquero Ezequiel Arjona, conocido como el Manco, tuvo una actuación determinante al detener los tres remates ejecutados por los jugadores de Lavalle.

Con esa ventaja, Cuyaya convirtió sus tres disparos y selló el triunfo por 3-0 en la tanda, asegurando su pasaje a la cuarta fase del Torneo Metropolitano de la Liga Jujeña y alimentando la ilusión de seguir avanzando en la competencia.

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