El clásico entre General Lavalle y Cuyaya será uno de los encuentros más atractivos del Torneo Metropolitano 2026 de la Liga Jujeña de Fútbol. Ambos equipos se enfrentarán en el estadio La Tablada, desde las 17, en un partido eliminatorio en el que el perdedor quedará fuera de la competencia.

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Para garantizar la seguridad de los asistentes, se dispuso un operativo especial con accesos diferenciados para las hinchadas, controles policiales y acompañamiento de ambas parcialidades antes y después del encuentro.

Mario Herrera, presidente del Club Cuyaya, brindó detalles a TodoJujuy.com sobre la organización del clásico y confirmó que las entradas tendrán un valor de $10.000.

Herrera explicó que se mantendrá una organización similar a la utilizada en los últimos clásicos, con ingresos separados para evitar que ambas hinchadas coincidan durante su llegada al estadio.

La parcialidad de Cuyaya ingresará por el sector de calle Martín Fierro, mientras que los simpatizantes de Lavalle deberán hacerlo por avenida Córdoba. “El operativo, como se venía manejando los últimos clásicos, Cuyaya ya entra por la calle Martín Fierro, va por Ciudad de Nieva y Lavalle por la avenida Córdoba”, detalló.

El dirigente indicó que se coordinaron los recorridos con las autoridades policiales, contemplando también las calles Patricias Argentinas y Santibáñez.

Además, confirmó que la Policía acompañará a las dos parcialidades tanto en el ingreso como en la desconcentración, para garantizar un desplazamiento ordenado.

Se viene el clásico por el Torneo Metropolitano de la Liga Jujeña.

A qué hora comienza el operativo y cuánto cuestan las entradas

El dispositivo de seguridad comenzará a las 15:30, una hora y media antes del inicio del partido.

A partir de ese momento se realizarán las requisas correspondientes y se habilitarán los ingresos al estadio. También se implementará el sistema Tribuna Segura.

Herrera recomendó asistir con anticipación para evitar demoras en los controles y la compra de entradas. “Se recomienda que vayan un rato antes por el amontonamiento, la compra de entrada, todo eso”, señaló.

“El precio de entrada es de 10.000 pesos. Eso es lo que nos acordamos con la Liga”, sostuvo.

Un clásico eliminatorio en La Tablada

El enfrentamiento tendrá un condimento especial porque se disputará bajo la modalidad de eliminación directa: quien pierda quedará fuera del Torneo Metropolitano 2026.

Herrera destacó la expectativa que genera este cruce en el tramo final del año. “Es algo distinto, aparte de la altura del año, ya estamos a fin de año y justo se da un clásico”, comentó.

También expresó su deseo de que el encuentro se desarrolle sin incidentes y que ambas hinchadas puedan acompañar a sus equipos. “Que viva la fiesta del fútbol”, manifestó, y pidió que las cargadas habituales entre los simpatizantes no pasen a mayores.