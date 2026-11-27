Una jujeña se recibió de ingeniera biomédica y emocionó a las redes con un gesto de su papá

Detrás de cada título universitario hay una historia de esfuerzo, dedicación y acompañamiento. María Florencia Bárcena, una joven jujeña que se recibió de ingeniera biomédica , compartió un emotivo momento junto a su papá que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Jujuy. Un ingeniero agrónomo explicó cómo los árboles podrían bajar la temperatura en Jujuy

Jujuy. Dos estudiantes jujeños fueron seleccionados para una beca internacional en ingeniería de software

Durante su recorrido universitario, el hombre decidió imprimir la lista completa de materias de la carrera de su hija para ir tachándolas a medida que avanzaba en sus estudios. Un gesto sencillo que adquirió un significado especial cuando llegó el momento de marcar la última asignatura.

Acompañada de un video que refleja la complicidad entre ambos y la satisfacción de haber llegado al final de una importante etapa.

El emotivo gesto de un papá con su hija jujeña

En las imágenes se puede observar a María Florencia junto a su padre, quien sostiene la hoja con el listado de las materias de Ingeniería Biomédica y un resaltador.

Ambos repasan las asignaturas hasta llegar a la última, aquella que marcaba el cierre de su formación universitaria y el comienzo de una nueva etapa como profesional.

Cada materia tachada simbolizaba horas de estudio, exámenes, responsabilidades y sacrificios. Para su papá, aquella lista también representaba una manera de estar presente y acompañar los avances académicos de su hija.

Sin grandes preparativos ni celebraciones ostentosas, una hoja de papel se convirtió en la protagonista de un momento que quedará guardado en la memoria de ambos.

El video de la ingeniera jujeña superó los 100 mil “me gusta”

La publicación generó una importante repercusión en TikTok, donde miles de usuarios interactuaron con el video de la joven y su papá.

Hasta el momento, la publicación registra:

Más de 100.200 “me gusta”.

571 comentarios.

2.294 guardados.

4.072 veces compartida.

La cantidad de interacciones refleja la repercusión que alcanzó una escena familiar que, pese a su sencillez, logró trascender el ámbito privado.

El video también pone en valor esos pequeños gestos de acompañamiento que forman parte de la vida cotidiana y que adquieren un significado diferente cuando se alcanza una meta tan importante como obtener un título universitario.

María Florencia Bárcena, una nueva ingeniera biomédica de Jujuy

Con la aprobación de su última materia, María Florencia Bárcena culminó su formación universitaria y se convirtió en ingeniera biomédica.

La Ingeniería Biomédica es una disciplina que combina conocimientos de ingeniería, tecnología y ciencias de la salud, orientados al desarrollo de soluciones y herramientas aplicadas al ámbito sanitario.

Más allá del logro académico, la joven eligió compartir una parte íntima de su historia: el acompañamiento de su padre durante el recorrido hacia su título profesional.

El acompañamiento familiar detrás de un logro universitario

Finalizar una carrera universitaria implica atravesar diferentes desafíos personales y académicos. En ese camino, el acompañamiento de familiares y seres queridos puede ocupar un lugar importante.

En el caso de María Florencia, su papá encontró una manera particular de celebrar cada avance. Imprimir el plan de estudios y tachar las materias aprobadas fue una forma de registrar el progreso de su hija.

La última marca sobre aquella hoja no solo representó el final de una carrera universitaria, sino también el cierre de una etapa compartida entre padre e hija.

Con un papel, un bolígrafo y la frase “Tengo papá”, la joven ingeniera jujeña consiguió transmitir una historia de esfuerzo y acompañamiento familiar que emocionó a miles de personas en las redes sociales.