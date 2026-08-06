Un ingeniero agrónomo explicó cómo los árboles podrían bajar la temperatura en Jujuy

Jujuy podría reducir parte del impacto de las altas temperaturas con una mayor planificación del arbolado urbano , según explicó el ingeniero agrónomo Ezequiel Medina. En Arriba Jujuy, sostuvo que la plantación de árboles no solo aporta sombra, sino que también puede generar bienestar y ayudar a bajar la temperatura en San Salvador de Jujuy y en distintos puntos de la provincia.

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Medina también habló de los desafíos actuales que enfrentan los ingenieros agrónomos, vinculados a la producción de alimentos, el cuidado del suelo, el agua, los bosques y los efectos del cambio climático.

El ingeniero agrónomo hizo hincapié en la necesidad de pensar con más fuerza el arbolado urbano, especialmente en una provincia donde las ciudades avanzaron sobre zonas que naturalmente tenían vegetación.

“Jujuy está haciendo las cosas lo mejor que puede” , sostuvo. En ese sentido, planteó una reflexión sobre el crecimiento urbano y la necesidad de recuperar espacios verdes dentro de la ciudad.

“Siempre digo: si no estaría la ciudad, ¿Qué habría? Si miramos hacia los barrios como Chijra, Los Perales se ven árboles, y si no tendríamos la ciudad habría bosques”. Para Medina, el desarrollo urbano no debería estar separado de una planificación ambiental que permita volver a incorporar naturaleza en los barrios.

Creo que debería pensarse más en un arbolado urbano, están los edificios, la ciudad, pero debería volver ‘el bosque’. Creo que debería pensarse más en un arbolado urbano, están los edificios, la ciudad, pero debería volver ‘el bosque’.

El especialista explicó que el impacto de los árboles puede ser concreto en la vida diaria de la población, “ya que un árbol podría bajarte la temperatura entre 2° y 8°C, además de dar sombra y que te genere bienestar. Además, remarcó que una mayor presencia de árboles podría ayudar a moderar el calor en la provincia, aunque aclaró que también deben atenderse otros temas ambientales.

Los nuevos desafíos de los ingenieros agrónomos

Medina explicó que la profesión atraviesa un cambio de mirada. Según señaló, antes el principal desafío del ingeniero agrónomo era producir alimentos para abastecer a la población mundial, pero hoy esa tarea tiene nuevas exigencias.

“Antes se planteaba un desafío que era que el ingeniero agrónomo tenía que producir alimentos para alimentar a la población en el mundo, ahora el desafío es producir alimentos cuidando y regenerando la tierra, producir alimentos sin contaminar el agua, cuidando el suelo, protegiendo los bosques”.

El ingeniero agrónomo vinculó ese cambio con el contexto climático actual, marcado por fenómenos cada vez más difíciles de prever.

“Eso va de la mano con el cambio climático porque hay eventos extremos, mucha lluvia, vientos, sequía, heladas, sucede todo de forma impredecible, el productor tiene que analizar cuándo sembrar y cosechar”, puntualizó el ingeniero agrónomo jujeño.