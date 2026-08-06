viernes 07 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de agosto de 2026 - 09:43
Jujuy.

Un ingeniero agrónomo explicó cómo los árboles podrían bajar la temperatura en Jujuy

Ezequiel Medina habló en Arriba Jujuy sobre los desafíos actuales de los ingenieros agrónomos y remarcó la importancia del arbolado urbano.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Árboles en San Salvador de Jujuy

Árboles en San Salvador de Jujuy

Jujuy podría reducir parte del impacto de las altas temperaturas con una mayor planificación del arbolado urbano, según explicó el ingeniero agrónomo Ezequiel Medina. En Arriba Jujuy, sostuvo que la plantación de árboles no solo aporta sombra, sino que también puede generar bienestar y ayudar a bajar la temperatura en San Salvador de Jujuy y en distintos puntos de la provincia.

Lee además
Cuáles son los alimentos con vitamina D para incluir en la dieta diaria.  video
Alimentación.

Con la llegada del calor a Jujuy, alertan por las dietas para "llegar al verano"
exodo jujeno: mas de 2500 gauchos desfilaran el 23 de agosto en alto comedero
Jujuy.

Éxodo Jujeño: más de 2500 gauchos desfilarán el 23 de agosto en Alto Comedero

Medina también habló de los desafíos actuales que enfrentan los ingenieros agrónomos, vinculados a la producción de alimentos, el cuidado del suelo, el agua, los bosques y los efectos del cambio climático.

Más árboles para bajar la temperatura en Jujuy

El ingeniero agrónomo hizo hincapié en la necesidad de pensar con más fuerza el arbolado urbano, especialmente en una provincia donde las ciudades avanzaron sobre zonas que naturalmente tenían vegetación.

“Jujuy está haciendo las cosas lo mejor que puede”, sostuvo. En ese sentido, planteó una reflexión sobre el crecimiento urbano y la necesidad de recuperar espacios verdes dentro de la ciudad.

“Siempre digo: si no estaría la ciudad, ¿Qué habría? Si miramos hacia los barrios como Chijra, Los Perales se ven árboles, y si no tendríamos la ciudad habría bosques”. Para Medina, el desarrollo urbano no debería estar separado de una planificación ambiental que permita volver a incorporar naturaleza en los barrios.

Creo que debería pensarse más en un arbolado urbano, están los edificios, la ciudad, pero debería volver ‘el bosque’. Creo que debería pensarse más en un arbolado urbano, están los edificios, la ciudad, pero debería volver ‘el bosque’.

El especialista explicó que el impacto de los árboles puede ser concreto en la vida diaria de la población, “ya que un árbol podría bajarte la temperatura entre 2° y 8°C, además de dar sombra y que te genere bienestar. Además, remarcó que una mayor presencia de árboles podría ayudar a moderar el calor en la provincia, aunque aclaró que también deben atenderse otros temas ambientales.

Los nuevos desafíos de los ingenieros agrónomos

Medina explicó que la profesión atraviesa un cambio de mirada. Según señaló, antes el principal desafío del ingeniero agrónomo era producir alimentos para abastecer a la población mundial, pero hoy esa tarea tiene nuevas exigencias.

“Antes se planteaba un desafío que era que el ingeniero agrónomo tenía que producir alimentos para alimentar a la población en el mundo, ahora el desafío es producir alimentos cuidando y regenerando la tierra, producir alimentos sin contaminar el agua, cuidando el suelo, protegiendo los bosques”.

El ingeniero agrónomo vinculó ese cambio con el contexto climático actual, marcado por fenómenos cada vez más difíciles de prever.

“Eso va de la mano con el cambio climático porque hay eventos extremos, mucha lluvia, vientos, sequía, heladas, sucede todo de forma impredecible, el productor tiene que analizar cuándo sembrar y cosechar”, puntualizó el ingeniero agrónomo jujeño.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Con la llegada del calor a Jujuy, alertan por las dietas para "llegar al verano"

Éxodo Jujeño: más de 2500 gauchos desfilarán el 23 de agosto en Alto Comedero

Crecen las deudas en los jóvenes jujeños: una señal de alarma

Alerta por fuertes vientos en Jujuy: qué se espera para la procesión del Santísimo Salvador

Alerta por fuertes vientos por tres días: qué zonas de Jujuy están afectadas

Lo que se lee ahora
marcharon en jujuy contra la ley de tierras
Política.

Marcharon en Jujuy contra la Ley de Tierras

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Reparación del acueducto por Agua Potable de Jujuy  video
Jujuy.

A qué hora se restablecerá el agua en Alto Comedero

El alerta por viento alcanza a gran parte de Jujuy. Piden estar atentos a ráfagas, polvo en suspensión y cambios bruscos del tiempo. video
Jujuy.

Alerta por fuertes vientos por tres días: qué zonas de Jujuy están afectadas

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: sigue el debate y se prevé que voten cerca de la medianoche
País.

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: sigue el debate y se prevé que voten cerca de la medianoche

Éxodo Jujeño: más de 2500 gauchos desfilarán el 23 de agosto en Alto Comedero
Jujuy.

Éxodo Jujeño: más de 2500 gauchos desfilarán el 23 de agosto en Alto Comedero

Yacaré en Palpalá -  El animal fue encontrado en una represa de Papel NOA. Desde el CAFAJu explicaron que no es común hallar esta especie en la zona. video
Jujuy.

Rescataron una yacaré en Palpalá

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel