Alerta por fuertes vientos en Jujuy: qué se espera para la procesión del Santísimo Salvador

Cortes de calles por la procesión al Santísimo Salvador

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por vientos para gran parte de Jujuy durante este jueves 6 de agosto, una jornada especial para miles de fieles que participarán de la procesión y misa en honor al Santísimo Salvador, patrono de San Salvador de Jujuy.

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Jujuy. Tras una madrugada con fuertes vientos, ya no rigen alertas en Jujuy

De acuerdo con el organismo, el fenómeno alcanzará a distintos sectores de la provincia con ráfagas que podrían ser fuertes. En la capital jujeña, si bien no se encuentra dentro del área de alerta, el pronóstico anticipa una tarde agradable pero una noche ventosa, por lo que se recomienda tomar precauciones a quienes participen de las actividades religiosas al aire libre.

El alerta amarillo emitido por el SMN comprende principalmente sectores de la Puna, la Quebrada y parte de los Valles , donde se esperan vientos persistentes con ráfagas que podrían dificultar las actividades al aire libre.

Según el organismo nacional, un alerta amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes o afectar algunas actividades cotidianas, especialmente en zonas expuestas.

Por ese motivo, recomiendan asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades de riesgo en espacios abiertos y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Cómo estará el tiempo en San Salvador de Jujuy

En la capital provincial se espera una jornada con condiciones estables y sin probabilidades de lluvias.

El pronóstico prevé una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 28°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde.

Sin embargo, hacia la noche aumentará la intensidad del viento. El SMN pronostica velocidades de entre 32 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 kilómetros por hora, provenientes del sector sur.

Estas condiciones coincidirán con el final de las celebraciones religiosas y el regreso de muchos fieles a sus hogares.

Alerta por viento norte en Jujuy (Foto ilustrativa).

Qué se espera para la procesión del Santísimo Salvador

La procesión en honor al Santísimo Salvador comenzará durante la tarde desde la Iglesia Catedral y recorrerá distintas calles del centro de San Salvador de Jujuy.

El trayecto incluirá las calles Sarmiento, Independencia, Lavalle y Alvear, para luego regresar nuevamente a la Catedral, donde el obispo Daniel Fernández presidirá la misa concelebrada en el atrio.

Aunque el momento de mayor intensidad del viento está previsto para la noche, quienes asistan deberán tener en cuenta que durante la jornada podrían registrarse condiciones ventosas, especialmente hacia el cierre de la celebración.

El operativo contará con la participación de personal de la Municipalidad, la Policía de la Provincia y el SAME para garantizar el normal desarrollo de la actividad.

Los capitalinos estamos viviendo nuestra fiesta patronal en honor al Santísimo Salvador. Pasadas las 17hs la imagen en fue recibida por los vecinos.

Canal 4 transmitirá en vivo toda la celebración

Quienes no puedan asistir o prefieran seguir la ceremonia desde sus hogares podrán hacerlo a través de la transmisión especial de Canal 4, que comenzará este jueves desde las 17.

La cobertura incluirá la procesión por las calles céntricas y la posterior misa presidida por el obispo Daniel Fernández desde el atrio de la Catedral.

La transmisión también podrá seguirse por el canal de YouTube de Canal 4 y a través de TodoJujuy.com, permitiendo que los fieles acompañen una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario jujeño desde cualquier lugar.

Recomendaciones ante el viento

Ante el pronóstico de ráfagas intensas, el Servicio Meteorológico Nacional aconseja evitar permanecer debajo de árboles o estructuras que puedan desprenderse, asegurar objetos que estén en balcones o patios y circular con precaución, especialmente si se conduce por rutas o sectores abiertos donde el viento suele sentirse con mayor intensidad.

Para quienes participen de la procesión, también se recomienda asistir con ropa adecuada para los cambios de temperatura previstos entre la tarde y la noche y mantenerse atentos a cualquier actualización del pronóstico emitida por los organismos oficiales.