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8 de octubre de 2026 - 15:56
Jujuy.

Dos estudiantes jujeños fueron seleccionados para una beca internacional en ingeniería de software

Lautaro Tárraga y Benjamín Toledo, estudiantes de la Escuela Técnica N° 1, accedieron a una beca para formarse en programación e ingeniería de software.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Dos estudiantes jujeños fueron seleccionados para una becainternacional en ingeniería de software

Dos estudiantes jujeños fueron seleccionados para una beca internacional en ingeniería de software

Dos estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Provincial N° 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”, de Jujuy, fueron seleccionados para acceder a una beca de Hala University, que les permitirá formarse en ingeniería de software comercial a través de una modalidad 100% virtual.

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Se trata de Lautaro Tárraga y Benjamín Toledo, quienes lograron superar distintas instancias de evaluación y admisión para acceder a esta oportunidad académica. Ambos destacaron la formación técnica que reciben en su institución y aseguraron que los conocimientos adquiridos durante sus años de estudio fueron fundamentales para avanzar en el proceso de selección.

Cómo consiguieron la beca internacional los estudiantes

Lautaro Tárraga explicó que la oportunidad surgió a partir de una charla informativa que representantes del programa brindaron en su establecimiento educativo. Durante el encuentro, los estudiantes conocieron los requisitos de postulación, la modalidad de cursado y los contenidos que ofrece la universidad.

“Primero fueron al colegio a dar una charla de cómo se podía postular a la beca y de cómo se maneja un poco la universidad, de que es virtual, qué se ve. Pasaron más o menos cómo son las materias”, relató.

Lautaro Tárraga y Benjamín Toledo, estudiantes de la Escuela Técnica N° 1

Lautaro Tárraga y Benjamín Toledo, estudiantes de la Escuela Técnica N° 1

A partir de esa presentación, los interesados comenzaron a participar en diferentes actividades para avanzar en la selección. “Fuimos pasando unos cursos, unos cuestionarios y de a poco fuimos avanzando”, contó Lautaro sobre el proceso que finalmente les permitió ser seleccionados.

Tres módulos de programación y evaluaciones para ingresar

Por su parte, Benjamín Toledo detalló que la propuesta académica está orientada al desarrollo de software y que las primeras actividades estuvieron relacionadas con el lenguaje de programación Python.

“El proyecto se basa en programación y los primeros módulos que estábamos viendo nos estaban orientando a lo que era el lenguaje de programación de Python, para poder hacer código y todo eso”, explicó.

El estudiante señaló que el proceso de admisión incluyó tres módulos, cada uno con una duración de una semana y una evaluación final. “Pudimos pasar los módulos, que eran tres. Cada módulo duraba una semana y teníamos una evaluación. Y así fuimos pasando hasta poder aprobar la última evaluación de admisión y pasar a los cursillos”, expresó.

Una vez superada esa instancia, comenzaron con contenidos vinculados a matemáticas y otras materias preparatorias para la formación universitaria. Según comentaron, la beca se desarrollará completamente a distancia, con un sistema de cursado organizado por semestres. Benjamín indicó que el inicio de las clases está previsto, de manera tentativa, para el 4 de enero.

La importancia de la formación técnica en Jujuy

Benjamín destacó que la formación que reciben en la Escuela Técnica Provincial N° 1 fue fundamental para afrontar las evaluaciones de ingreso, especialmente por los conocimientos previos en informática y programación.

“Algo que quiero recalcar es que gracias a nuestra institución teníamos una base ya de programación, porque lo vemos. También todo lo que tiene que ver con informática. Ya tenemos una base y podemos desenvolvernos”, expresó.

El joven explicó que la escuela brinda herramientas de distintas especialidades desde los primeros años, lo que permite a los alumnos adquirir conocimientos que pueden aplicar tanto en el ámbito laboral como en estudios superiores. “En los primeros años vemos electricidad, dibujo técnico, que son áreas que en sí tienen salida laboral. Tener una base nos ayuda bastante a desenvolvernos en cualquier cosa”, sostuvo.

Además, remarcó la exigencia académica de la institución, donde los estudiantes cumplen jornadas en ambos turnos y desarrollan actividades prácticas en talleres. “Como es una técnica, estamos tanto turno mañana como turno tarde. Tenemos los talleres y vemos todas estas áreas. Lo reforzamos mucho. Es muy intenso y son seis años”, señaló.

Lautaro Tárraga y Benjamín Toledo, estudiantes de la Escuela Técnica N° 1

Lautaro Tárraga y Benjamín Toledo, estudiantes de la Escuela Técnica N° 1

Aprender inglés y trabajar para el exterior, las nuevas oportunidades

Más allá de la formación en programación, los jóvenes destacaron que la propuesta de Jala University contempla el aprendizaje del idioma inglés, una herramienta que consideran fundamental para desarrollar una carrera profesional vinculada con la tecnología. “En la universidad nos dijeron que nos van a enseñar inglés bien para poder, si proyectamos un futuro y nos va bien, trabajar para el extranjero”, contó Benjamín.

La institución universitaria, con sede en Estados Unidos, ofrece una formación de cuatro años que combina conocimientos teóricos y prácticos vinculados con las necesidades de la industria tecnológica y el mercado internacional.

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