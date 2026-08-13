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13 de agosto de 2026 - 16:57
Jujuy.

Crean un fondo para ayudar a estudiantes universitarios en Jujuy

La Facultad de Ciencias Agrarias puso en marcha una prueba piloto para asistir a estudiantes que atraviesan dificultades económicas.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Proyecto de la Facultad de Ciencias Agrarias para estudiantes

Proyecto de la Facultad de Ciencias Agrarias para estudiantes

La Facultad de Ciencias Agrarias puso en marcha un proyecto destinado a brindar becas y asistencia a estudiantes universitarios que no tengan obra social o atraviesen una situación económica vulnerable. La iniciativa se encuentra actualmente en una etapa piloto y se financiará, en principio, mediante donaciones canalizadas a través de la Asociación Cooperadora de la Facultad.

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“Este proyecto surge de una idea del rector de la Universidad, el ingeniero Mario Bonillo, con el secretario de Bienestar Estudiantil de la Universidad, el señor Andrés Cano. Justamente es para dar becas a alumnos que no tengan obra social o estén atravesando una situación económica vulnerable”, explicó.

Claudia Guerra y el proyecto de la Facultad de Ciencias Agrarias para estudiantes

Claudia Guerra y el proyecto de la Facultad de Ciencias Agrarias para estudiantes

Cómo se financiarán las becas para los estudiantes

En esta primera instancia, Ciencias Agrarias realizará una prueba piloto aprovechando que cuenta con una Asociación Cooperadora, que permitirá recibir y administrar los aportes destinados al programa.

“Por ahora estamos realizando una prueba piloto a través de la cooperadora. La Facultad de Ciencias Agrarias tiene la Asociación Cooperadora y los fondos se van a basar justamente en donaciones, tanto del personal docente, no docente o de la comunidad en general que quiera hacer un aporte para poder dar estas becas”, detalló Guerra.

La licenciada señaló además que ya se realizó un relevamiento previo para conocer la situación de los estudiantes y determinar la necesidad de implementar este tipo de asistencia. “Se maneja a través de la Secretaría de Extensión, donde el señor Andrés Cano ya tiene hecho un trabajo, un relevamiento para saber que hay justamente que hacer este proyecto importante para poder ayudar a nuestros alumnos”, indicó.

En ese sentido, destacó la importancia de acompañar a quienes atraviesan dificultades para continuar con sus estudios. “Nuestros alumnos son lo importante, son el pilar de la Universidad, más sabiendo que es una universidad pública y gratuita, y justamente viendo los tiempos que estamos viviendo y la situación financiera”, expresó.

El proyecto se extenderá a otras sedes y facultades

La propuesta no quedará limitada únicamente a los estudiantes que cursan en una sede. Guerra explicó que la intención es que el beneficio tenga alcance en todas las sedes y que, posteriormente, pueda implementarse también desde otras facultades.

“Va a ser extensiva para todas las sedes. En esta primera etapa, como esta Facultad tiene la Asociación Cooperadora, se va a canalizar por ahora a través de acá, de la Facultad de Agrarias. Más adelante se seguirá haciendo con las otras facultades”, señaló.

Por el momento todavía no fueron difundidos los requisitos ni el mecanismo que deberán seguir los estudiantes para solicitar una beca. Esa información será comunicada próximamente. “Más adelante se van a difundir los requisitos, la modalidad de cómo acceder a la beca. Están invitados todos a poder donar. A la brevedad se va a publicar justamente la modalidad, el pago, la cuenta y cómo donar”, anticipó Guerra.

La prioridad, sostuvo, es poder poner la asistencia a disposición de los estudiantes que actualmente la necesitan. “Lo importante es brindar ayuda lo más rápido posible. Justamente poder dar ayuda a esos chicos que necesitan en estos momentos, lo más rápido. Y a través de la Facultad o de la Asociación Cooperadora se puede acceder”, concluyó.

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