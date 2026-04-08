Becas Comedor de la UNJu 2026: cómo preinscribirse paso a paso

Hasta este viernes 10 de abril están abiertas las preinscripciones para las Becas Comedor 2026 que otorga la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) y corresponden al primer cuatrimestre, beneficio que otorga la universidad a través de la Secretaría de Bienestar Universitario.

Oportunidad. Qué son las Becas CRISCOS – AUIP de la UNJu y cómo postularse

La convocatoria está dirigida a estudiantes ingresantes y avanzados de todas las Unidades Académicas de San Salvador y San Pedro y la Escuela de Minas sede Capital . La recepción de documentación comenzó este miércoles y seguirá hasta el viernes 17 de abril y se realizará de forma presencial.

Los estudiantes de San Salvador deberán presentar la documentación impresa en las oficinas de la Secretaría ubicadas en Avenida Corrientes N° 2823 del barrio San Pedrito, de 8 a 12 y de 14 a 18 horas; mientras que los estudiantes de la sede San Pedro de Jujuy deberán dirigirse a calle Mitre esquina Gobernador Tello, de 9 a 12 horas.

Becas Comedor de la UNJu (Foto ilustrativa) Becas Comedor de la UNJu

Los requisitos

Para alumnos avanzados son ser Alumno Regular de la Universidad Nacional de Jujuy y haber aprobado dos materias en la modalidad examen final o promoción, es decir en el periodo que va del 1 de agosto del 2025 al 31 de marzo de este año.

Para alumnos ingresantes los requisitos son ser Alumno Regular 2026 de la Universidad Nacional de Jujuy sin poseer materias previas del nivel medio; para alumnos avanzados de la Escuela de Minas haber aprobado todas las materias hasta el 31 de diciembre y no Poseer Materias Previas de ciclos anteriores. En el caso de los alumnos ingresantes de la Escuela de Minas, deberán ser alumno regular 2026.

Ingresos para obtener las Becas Comedor de la UNJu

Para postularse no deberán superar estos ingresos: de 1 a 2 integrantes hasta $623.990; de 3 a 4 integrantes hasta $1.217.980; de 5 a 6 integrantes hasta $1.871.970 $311.995 y por cada uno de los integrantes, más de $311.995

Los requisitos generales

Ser argentino, nativo o por opción.

Ser menor de 30 años de edad al momento de solicitar el beneficio.

No poseer título de grado.

No superar la duración teórica de la carrera por más de 3 años (en el caso de carrera de grado) y 2 años (en carrera de Pregrado).

Presentar la solicitud de Beca en tiempo y forma, con la documentación respaldatoria en las oficinas de la Secretaría de Bienestar Universitario, dentro del plazo fijado en la convocatoria.

Para la evaluación económica del grupo familiar se considerarán de acuerdo a los ingresos que no superen los montos de la tabla Per-cápita.

No poseer trabajo en blanco (excepción ayudantías o pasantías Universitarias)

La Beca Comedor es compatible con las Becas Belgrano y Becas Progresar.

Las materias aprobadas por equivalencias no serán consideradas como materias aprobadas para la evaluación.

Tabla Per-cápita: para postularse no deberán superar estos ingresos

Documentación académica requerida

Para alumnos avanzados

Certificado de Alumno regular 2026.

Certificado Analítico Actualizado de Materias Aprobadas y Regularizadas.

Para alumnos ingresantes 2026

Certificado de Alumno regular 2026.

Certificado original del título en trámite o fotocopia autenticado del título de nivel medio.

Para alumnos avanzados de la Escuela de Minas

Fotocopia autenticada de la Libreta de Calificaciones.

Para alumnos ingresantes de la Escuela de Minas 2026

Certificado de Alumno regular 2026.

Documentación socio-económica requerida

Fotocopia del DNI del solicitante.

Fotocopias de los DNI de todo el grupo familiar.

Certificado de Negatividad del solicitante actualizado, realice o no una actividad económica.

Certificados de Negatividad de todos los integrantes del grupo familiar, mayores de 18 años, realicen o no una actividad económica.

Fotocopia del último recibo de sueldo o comprobante válido, de los integrantes del grupo familiar que trabajen o perciban ingresos monetarios, comprobante bancario o documento oficial que acredite origen y monto.

En caso de no poseer recibo o comprobante presentar Exposición policial en la que conste la actividad que desarrolla y el monto percibido.

Fotocopia del recibo de alquiler, en donde conste si los servicios están incluidos en ese monto; Plan IVUJ o cuota de hipoteca.

Fotocopias de todos los servicios con que cuenta la vivienda (agua, luz, gas, canal, teléfono, internet, etc.).

Documentación adicional

Presentar documentación respaldatoria de ambos progenitores padre y madre. En el caso de no convivir con los mismos; exposición policial, certificado de defunción, sentencia de divorcio u otro documento válido. Para más detalles ingresar en www.becas.unju.edu.ar o dirigirse a las oficinas de la Secretaría de Bienestar Universitario ubicadas en Avenida Corrientes N° 2823 del Barrio San Pedrito, de 8 a 12 y de 14 a 18 horas.