Preocupa el aumento de accidentes protagonizadas por motos en Jujuy

Desde el Hospital Pablo Soria, el principal centro de referencia de la provincia para la atención de emergencias y pacientes con lesiones graves, señalaron que los siniestros viales muestran una tendencia en aumento, especialmente en motos .

Jujuy. Más de 50 motos clásicas se sumaron a una rodada solidaria en Jujuy

La advertencia surge a partir de los ingresos que diariamente registra la guardia del centro de salud, donde una gran cantidad de pacientes llega tras protagonizar accidentes en calles, avenidas y rutas de distintas localidades de Jujuy.

En ese contexto, la directora del hospital Pablo Soria , Roxana Alanis, indicó que las motocicletas continúan al frente de las estadísticas vinculadas a la siniestralidad vial.

Embed - Realizaron una ablación multiorgánica en el Pablo Soria

La principal causa de atención en la guardia

Por su nivel de complejidad, el Hospital Pablo Soria recibe derivaciones de distintos puntos de la provincia y concentra buena parte de las urgencias vinculadas a traumatismos.

Según explicó Alanis, los datos que maneja la institución surgen de la actividad cotidiana de la guardia, donde se observa una presencia cada vez mayor de pacientes involucrados en accidentes de tránsito.

"Tenemos un aumento de accidentes, sobre todo causados por motos. Son las mayores causales de accidentes en Jujuy", afirmó la directora del establecimiento.

Accidente de motos (imagen ilustrativa) Accidente de motos (imagen ilustrativa).

La importancia de usar casco

El casco es el elemento de seguridad más importante para quienes circulan en motocicleta porque protege la cabeza, una de las partes más vulnerables del cuerpo durante un accidente.

Cuando una persona cae o impacta contra otro vehículo, el asfalto, un poste o cualquier objeto fijo, el casco absorbe gran parte de la energía del golpe y reduce significativamente el riesgo de lesiones graves.

Entre sus principales beneficios se encuentran:

Disminuye el riesgo de muerte en caso de siniestro vial.

Reduce la posibilidad de sufrir traumatismos craneales severos.

Protege el cerebro frente a impactos directos.

Ayuda a evitar fracturas de cráneo y lesiones faciales.

Protege los ojos del viento, polvo, insectos y otros elementos que pueden afectar la conducción.

Mejora la seguridad del conductor y del acompañante.

Los especialistas en emergencias y traumatología coinciden en que muchas de las lesiones más graves que llegan a las guardias hospitalarias están relacionadas con golpes en la cabeza sufridos por motociclistas que no utilizaban casco o lo llevaban mal colocado.

La efectividad del casco

Para que sea efectivo, el casco debe: