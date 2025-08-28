Carlos Sadir encabezó el acto inaugural de la nueva y remodelada guardia del hospital Pablo Soria , acompañado por autoridades provinciales. También se dejaron habilitados los servicios de un mamógrafo y un seriógrafo de primer nivel .

El Gobernador estuvo acompañado por el Ministro de Salud, Gustavo Bouhid, la directora del nosocomio, Rosana Alanis , y planta de personal. “La guardia tiene todas las comodidades, hay sectores diferenciados y nuevos equipamientos”, indicó el mandatario.

Sadir resaltó que en la remodelación se invirtieron fondos provinciales. “Vamos a seguir creciendo en salud por toda la provincia”, aseguró, para luego hacerle un especial reconocimiento al equipo de profesionales y al personal del hospital por su tarea diaria.

Inauguraron la nueva guardia del hospital Pablo Soria Inauguraron la nueva guardia del hospital Pablo Soria

Bouhid expresó que “aquí está la mejor tecnología para asistir a los pacientes de urgencias”, y puntualizó que “hay un showroom de primera calidad”. “El Soria, es uno de los mejores hospitales que tiene el país”, aseveró.

Historia del hospital Pablo Soria

Inaugurado el 22 de agosto de 1960, el Hospital es la unidad hospitalaria de mayor complejidad en Jujuy, contando en la actualidad con un equipo de 1250 personas dedicadas con enorme compromiso al servicio de la comunidad.

La institución concentra el abordaje de patología aguda crítica de toda la provincia con 29 servicios o unidades médicas y 36 especialidades, siendo además una de las principales sedes formativas del sistema de Residencias en Ciencias de la Salud.

Por día, entre 750 y 850 personas reciben atención en sus Consultorios Externos y un promedio de 150 usuarios acuden al Servicio de Guardia. Hubo mejoras en quirófano, unidades coronarias y servicios críticos y gracias a los equipos altamente capacitados, se realizó en el Hospital Pablo Soria la primera cirugía cardiovascular de alta complejidad en el sistema de salud de la provincia.