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2 de junio de 2026 - 13:19
Jujuy.

Caso Tamara Fierro: confirmaron la condena a prisión perpetua por femicidio

El Tribunal de Revisión confirmó la condena por el femicidio de Tamara Fierro. También ratificó la pena por encubrimiento y una absolución.

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Por  Judith Girón
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Durante una audiencia realizada en las últimas horas, los jueces desestimaron las impugnaciones planteadas por las defensas de J. E. Guerrero y E. F. Pérez, además del recurso impulsado por la querella contra la absolución de M. López. De esta manera, quedó ratificada la sentencia que había sido dictada en marzo por el Tribunal de Juicio.

La resolución representa un nuevo avance hacia la firmeza del fallo, aunque todavía restan instancias procesales para la eventual presentación de recursos de inconstitucionalidad.

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Ratificaron la condena de prisión perpetua para Guerrero

Con la decisión del Tribunal de Revisión, quedó confirmada la pena de prisión perpetua para J. E. Guerrero, quien fue hallado culpable como autor material del delito de homicidio agravado por haber sido cometido contra una mujer mediando violencia de género, figura contemplada como femicidio en el Código Penal.

Asimismo, los magistrados confirmaron la condena de cinco años de prisión efectiva impuesta a E. F. Pérez, considerado penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado debido a la gravedad del hecho investigado.

Por otra parte, el Tribunal también ratificó la absolución de M. López, rechazando el planteo formulado por la querella que buscaba revertir esa decisión.

Los jueces revisores concluyeron que no existían motivos suficientes para cuestionar la sentencia original y, por lo tanto, mantuvieron en todos sus términos las resoluciones adoptadas durante el juicio.

La resolución conocida este martes ratifica las condenas y la absolución dictadas en marzo, manteniendo sin cambios el esquema de responsabilidades establecido por el Tribunal de Juicio en la causa que generó una profunda conmoción social y un amplio reclamo de justicia por parte de familiares y organizaciones.

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