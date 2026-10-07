Ley de financiamiento Universitario: el Gobierno denunciará a los estudiantes por la toma

El Gobierno nacional anunció que realizará una denuncia judicial contra los estudiantes universitarios que este miércoles ingresaron a la sede de la Secretaría de Educación de la Nación , en el Palacio Sarmiento, en el marco de una protesta por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario .

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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se refirió a la situación a través de sus redes sociales y publicó un mensaje en el que expresó: “Por la fuerza, nada ”, en referencia a una frase del presidente Javier Milei.

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano calificó el ingreso de los estudiantes como una “ toma violenta ” y afirmó que durante la protesta se produjeron daños al patrimonio público .

“ Durante el día de hoy, un grupo de manifestantes universitarios llevó adelante una toma violenta del Palacio Sarmiento, edificio donde funciona la Secretaría de Educación, dependiente de esta cartera, provocando daños al patrimonio público ”, señaló el organismo.

Según informó el Ministerio, la evacuación del edificio se concretó mediante un operativo coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional y la Policía Federal Argentina.

“La evacuación del edificio fue posible gracias al trabajo conjunto y coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por la ministra Alejandra Monteoliva, y la Policía Federal Argentina”, indicó el comunicado.

Denuncia judicial

Ante la situación, el Gobierno confirmó que llevará el caso a la Justicia para determinar lo ocurrido y establecer eventuales responsabilidades.

“El Ministerio realizará la denuncia judicial correspondiente, a fin de que se investigue lo sucedido, se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes”, sostuvo la cartera de Capital Humano.

Desde el Gobierno remarcaron además que los reclamos deben canalizarse mediante mecanismos institucionales y dentro del marco legal.

“Desde el Ministerio de Capital Humano reafirmamos que el diálogo y el respeto por las instituciones son los mecanismos para canalizar cualquier reclamo”, señaló el comunicado y agregó que “no queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta”.

La cartera concluyó que “el derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas”.

La protesta estudiantil se había iniciado con una sentada frente al Palacio Pizzurno y luego continuó con el ingreso de los manifestantes al edificio. Los estudiantes reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, además de mejoras en las Becas Progresar, el boleto educativo, las políticas de salud mental y el presupuesto destinado a residencias y comedores universitarios.