jueves 08 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de octubre de 2026 - 20:55
País.

Ley de financiamiento Universitario: el Gobierno denunciará a los estudiantes por la toma

La denuncia es por la permanencia de estudiantes en la Secretaria de Educación reclamando la aplicación de la Ley de financiamiento Universitario.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello

Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello

Lee además
La justicia ordenó el cumplimiento de Ley de Financiamiento Universitario 
País.

La Justicia volvió a intimar al Gobierno por la ley del financiamiento universitario
LaJusticia ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario 
País.

La Justicia ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto que la frenaba

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se refirió a la situación a través de sus redes sociales y publicó un mensaje en el que expresó: “Por la fuerza, nada”, en referencia a una frase del presidente Javier Milei.

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano calificó el ingreso de los estudiantes como una “toma violenta” y afirmó que durante la protesta se produjeron daños al patrimonio público.

Durante el día de hoy, un grupo de manifestantes universitarios llevó adelante una toma violenta del Palacio Sarmiento, edificio donde funciona la Secretaría de Educación, dependiente de esta cartera, provocando daños al patrimonio público”, señaló el organismo.

Según informó el Ministerio, la evacuación del edificio se concretó mediante un operativo coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional y la Policía Federal Argentina.

La evacuación del edificio fue posible gracias al trabajo conjunto y coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por la ministra Alejandra Monteoliva, y la Policía Federal Argentina”, indicó el comunicado.

Denuncia judicial

Ante la situación, el Gobierno confirmó que llevará el caso a la Justicia para determinar lo ocurrido y establecer eventuales responsabilidades.

“El Ministerio realizará la denuncia judicial correspondiente, a fin de que se investigue lo sucedido, se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes”, sostuvo la cartera de Capital Humano.

Desde el Gobierno remarcaron además que los reclamos deben canalizarse mediante mecanismos institucionales y dentro del marco legal.

“Desde el Ministerio de Capital Humano reafirmamos que el diálogo y el respeto por las instituciones son los mecanismos para canalizar cualquier reclamo”, señaló el comunicado y agregó que “no queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta”.

La cartera concluyó que “el derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas”.

La protesta estudiantil se había iniciado con una sentada frente al Palacio Pizzurno y luego continuó con el ingreso de los manifestantes al edificio. Los estudiantes reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, además de mejoras en las Becas Progresar, el boleto educativo, las políticas de salud mental y el presupuesto destinado a residencias y comedores universitarios.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Justicia volvió a intimar al Gobierno por la ley del financiamiento universitario

La Justicia ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto que la frenaba

El Gobierno recurrirá a la Justicia para evitar acatar la Ley de Financiamiento Universitario

Ley de financiamiento Universitario: estudiantes tomaron la Secretaría de Educación de la Nación

ADIUNJu cumple la primera jornada del paro por 72 horas

Lo que se lee ahora
ley de financiamiento universitario: estudiantes tomaron la secretaria de educacion de la nacion
País.

Ley de financiamiento Universitario: estudiantes tomaron la Secretaría de Educación de la Nación

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Quini 6 - Sorteo Este miércoles vuelve a sortearse el Quini 6, con $10.100 millones en juego. A qué hora comienza y cuáles son los pozos por modalidad.
País.

Quini 6 hoy: pozo, horario y todo sobre el sorteo del miércoles 7 de octubre

Rige alerta amarilla para Jujuy - Imagen creada con IA 
Jujuy.

Rige alerta amarilla para Jujuy y llega un cambio brusco en las temperaturas

Virgen de Río Blanco. video
Religión.

Día de la Virgen de Río Blanco: cómo serán las actividades en Jujuy

Se realiza en Jujuy el Seminario Internacional de Litio video
Producción.

Carlos Sadir destacó el potencial del litio: "El gran objetivo es la generación de puestos de trabajo"

Un sismo de magnitud 4,3 sacudió los Valles Calchaquíes y se sintió en tres provincias.
País.

Un sismo de 4,3 grados se sintió en Salta, Catamarca y Tucumán

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel