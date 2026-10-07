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7 de octubre de 2026 - 20:21
País.

Ley de financiamiento Universitario: estudiantes tomaron la Secretaría de Educación de la Nación

Los estudiantes exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y anticiparon que permanecerán allí hasta obtener una respuesta.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La protesta comenzó con una sentada frente al Palacio Pizzurno y continuó dentro del edificio. Los estudiantes exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y anticiparon que permanecerán allí hasta obtener una respuesta.

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Cientos de estudiantes universitarios ingresaron este miércoles a la sede de la Secretaría de Educación de la Nación, en el Palacio Pizzurno, para reclamar al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La protesta comenzó con una sentada frente al edificio y luego los estudiantes ingresaron al interior de la Secretaría, donde resolvieron mantener una permanencia pacífica a la espera de una respuesta de las autoridades.

Es una sentada pacífica. La Policía está presente, pero no avanzó. Acá nos vamos a quedar”, señaló Malena Ghio, estudiante de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Uno de los principales reclamos es mantener una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell. “Lo único que queremos es que Carlos Torrendell tenga una reunión con nosotros; que nos diga qué día y a qué hora va a recibirnos”, sostuvo Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Según se informó, Torrendell recibió a un grupo de estudiantes, aunque el encuentro terminó abruptamente tras un llamado del Gobierno.

No nos vamos a ir hasta no tener respuesta del secretario”, advirtió González Puente.

Por su parte, Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, afirmó: “Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció”.

Además del financiamiento universitario, los estudiantes reclaman un aumento de las Becas Progresar, la aplicación efectiva del boleto educativo, políticas integrales de salud mental y mayores partidas presupuestarias para residencias y comedores universitarios.

A una semana de la quinta Marcha Federal Universitaria

La protesta se produce a pocos días de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el próximo 15 de octubre.

Los estudiantes anticiparon que continuarán con las movilizaciones y profundizarán las medidas de fuerza para exigir respuestas del Gobierno.

“Tenemos enfrente a un gobierno que no está dispuesto a escuchar ni a la comunidad universitaria, ni al conjunto de la sociedad, ni siquiera a la Justicia, que ya falló en reiteradas veces a favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”, expresó Bär Larralde.

La Marcha Federal Universitaria confluirá con una movilización frente al Congreso vinculada a otros reclamos, entre ellos la Ley de Tierras y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Mientras continúa la permanencia dentro del Palacio Pizzurno, los estudiantes convocaron a acompañar la protesta desde el ingreso del edificio y mantienen el reclamo para que las autoridades educativas respondan a sus demandas.

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