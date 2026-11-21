Economía argentina: dos de cada tres hogares todavía recortan gastos para llegar a fin de mes

La economía de los hogares argentinos muestra algunas señales de alivio , pero dos de cada tres familias todavía necesitan recortar gastos para llegar a fin de mes, según el último informe de la consultora Focus Market.

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El estudio, denominado Índice del Argentino de a Pie, registró una mejora de 61,8 puntos en abril a 72,6 en octubre de 2026. Sin embargo, la situación continúa dentro de una categoría que los especialistas denominan “estabilidad frágil”.

Según el relevamiento, la proporción de hogares que no logra cubrir sus gastos mensuales bajó de casi uno de cada tres a poco más de uno de cada cinco.

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Además, más del 40% de las familias encuestadas aseguró haber podido ahorrar algo de dinero.

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Pese a esta mejora, el 67% de los hogares sigue recortando consumos, principalmente en rubros como indumentaria, electrodomésticos y actividades recreativas.

Otro dato importante es que el porcentaje de familias que redujo sus gastos en alimentos pasó del 14% al 11%.

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Los salarios todavía no le ganan a la inflación

El informe también analizó la evolución de los ingresos frente al aumento de precios.

Entre febrero y agosto de 2026, los salarios formales aumentaron un 14,3%, mientras que la inflación acumuló un 14,6%, lo que representa una leve pérdida del poder adquisitivo.

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Además, las expectativas económicas se moderaron: creció la cantidad de argentinos que considera que su situación seguirá igual durante los próximos meses.

Desde Focus Market señalaron que, aunque disminuyó la presión sobre los hogares, la recuperación todavía es limitada y no alcanza para garantizar una mejora sostenida del poder de compra.