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31 de octubre de 2026 - 12:34
País.

Deuda en Argentina: los hogares deben más de $13 millones en promedio a los bancos

Un informe reveló que la deuda total de los hogares argentinos alcanza los $73,8 billones. Aunque menos familias recurren a créditos bancarios, los montos adeudados aumentaron.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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Uno de los datos más importantes es que la deuda bancaria promedio por hogar endeudado llegó a $13.380.294, más del doble de los $5.702.809 registrados a comienzos de 2026.

Cuántas familias argentinas están endeudadas

El relevamiento muestra que el 48,68% de los hogares tiene deudas bancarias, mientras que el 56% mantiene compromisos fuera del sistema financiero.

La deuda total se distribuye de la siguiente manera:

  • Deuda bancaria: $66,48 billones.
  • Deuda no bancaria: $7,36 billones.
  • Promedio por hogar con deuda bancaria: $13,38 millones.
  • Promedio por hogar con deuda no bancaria: $1,29 millones.
Deuda en Argentina: los hogares deben m&aacute;s de $13 millones en promedio a los bancos

Deuda en Argentina: los hogares deben más de $13 millones en promedio a los bancos

Entre las deudas no bancarias aparecen préstamos personales, dinero solicitado a familiares o amigos, impuestos atrasados, expensas y cuotas escolares impagas.

Crece la cantidad de familias que no pueden pagar

Otro dato preocupante es el aumento de la morosidad. Según el informe, la proporción de créditos familiares en situación irregular pasó del 2,7% en enero de 2025 al 12,9% en julio de 2026.

Los préstamos personales presentan las mayores dificultades de pago, con una irregularidad del 16,7%, mientras que en las tarjetas de crédito alcanza el 12,8%.

Deuda en Argentina: los hogares deben m&aacute;s de $13 millones en promedio a los bancos

Deuda en Argentina: los hogares deben más de $13 millones en promedio a los bancos

Damián Di Pace, director de Focus Market, explicó que menos hogares están recurriendo al crédito bancario, pero quienes siguen endeudados deben montos significativamente mayores.

El informe refleja así una situación compleja: las familias que tienen deudas enfrentan compromisos cada vez más elevados, mientras crecen los atrasos en los pagos.

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