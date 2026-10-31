El endeudamiento de las familias argentinas sigue creciendo y los últimos datos generan preocupación. Según un informe de la consultora Focus Market, los hogares acumulan $73,8 billones en deudas, entre préstamos bancarios y compromisos fuera del sistema financiero.
Uno de los datos más importantes es que la deuda bancaria promedio por hogar endeudado llegó a $13.380.294, más del doble de los $5.702.809 registrados a comienzos de 2026.
Cuántas familias argentinas están endeudadas
El relevamiento muestra que el 48,68% de los hogares tiene deudas bancarias, mientras que el 56% mantiene compromisos fuera del sistema financiero.
La deuda total se distribuye de la siguiente manera:
- Deuda bancaria: $66,48 billones.
- Deuda no bancaria: $7,36 billones.
- Promedio por hogar con deuda bancaria: $13,38 millones.
- Promedio por hogar con deuda no bancaria: $1,29 millones.
Deuda en Argentina: los hogares deben más de $13 millones en promedio a los bancos
Entre las deudas no bancarias aparecen préstamos personales, dinero solicitado a familiares o amigos, impuestos atrasados, expensas y cuotas escolares impagas.
Crece la cantidad de familias que no pueden pagar
Otro dato preocupante es el aumento de la morosidad. Según el informe, la proporción de créditos familiares en situación irregular pasó del 2,7% en enero de 2025 al 12,9% en julio de 2026.
Los préstamos personales presentan las mayores dificultades de pago, con una irregularidad del 16,7%, mientras que en las tarjetas de crédito alcanza el 12,8%.
Deuda en Argentina: los hogares deben más de $13 millones en promedio a los bancos
Damián Di Pace, director de Focus Market, explicó que menos hogares están recurriendo al crédito bancario, pero quienes siguen endeudados deben montos significativamente mayores.
El informe refleja así una situación compleja: las familias que tienen deudas enfrentan compromisos cada vez más elevados, mientras crecen los atrasos en los pagos.
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