El rincón de Mendoza que combina tradición, bodegas y propuestas para todos los gustos.

Cuando se planifican unas escapadas por Mendoza , dos de los destinos que suelen aparecer entre las primeras opciones son San Rafael , reconocido como uno de los lugares tradicionales de la provincia, y Malargüe , que se distingue por la variedad de propuestas que pueden disfrutarse sin gastar dinero.

Sin embargo, el territorio mendocino también esconde pequeñas localidades llenas de encanto, como Chacras de Coria , que merecen un lugar en cualquier recorrido por la región. Antiguamente, este encantador rincón mendocino era elegido por las familias más acomodadas de la capital provincial para instalar sus casas de veraneo.

En la actualidad, todavía mantiene parte de ese legado histórico , visible en la arquitectura de estilo colonial que caracteriza a muchas de sus edificaciones. Su entorno natural , la variada oferta de restaurantes y la presencia de numerosas bodegas hacen de esta localidad una alternativa perfecta para quienes buscan tranquilidad y descanso .

El atractivo del lugar también se encuentra en sus avenidas sombreadas por frondosos árboles, sus viviendas antiguas llenas de historia y sus extensas propiedades vitivinícolas rodeadas de vegetación.

Tanto para pasar unos días de vacaciones como para realizar una excursión durante una visita a Mendoza, Chacras de Coria ofrece una combinación especial de belleza y serenidad que merece la pena descubrir, incluso si todavía no es uno de los destinos más conocidos de la provincia.

Dónde queda Chacras de Coria

Esta localidad de dimensiones reducidas se encuentra en la provincia de Mendoza, dentro del departamento de Luján de Cuyo, a una distancia aproximada de 15 kilómetros de la capital mendocina. Por su parte, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay que recorrer algo más de 1.000 kilómetros para llegar hasta allí.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Chacras de Coria?

Una buena manera de comenzar a descubrir esta localidad es realizar un paseo por sus principales puntos de interés, una actividad imprescindible para quienes desean conocer su esencia.

Entre los lugares destacados se encuentra la Plaza General Jerónimo Espejo, que cada domingo se convierte en escenario de un mercado de artesanos donde se ofrecen objetos antiguos, piezas hechas a mano, mobiliario, indumentaria de diseño y distintas opciones gastronómicas.

Además, la feria propone actividades recreativas y culturales para todas las edades, como espectáculos teatrales, funciones de títeres, juegos infantiles, paseos en poni y encuentros de baile tradicional.

Otro sitio que merece una visita es la histórica iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, una construcción de arquitectura colonial que forma parte de las primeras edificaciones levantadas en el núcleo original del pueblo. Para completar el recorrido, también se puede caminar por la calle Mitre, donde se concentra buena parte de la actividad comercial de la zona.

Otra propuesta interesante para disfrutar de la zona es realizar una excursión en bicicleta por los viñedos y bodegas de la región. La actividad comienza en la plaza del pueblo y comprende un trayecto de aproximadamente ocho kilómetros, durante el cual se visitan tres establecimientos vitivinícolas: Filósofos, Villa del Cerno y Carmelo Patti. A lo largo de la experiencia, los participantes pueden degustar distintos vinos y hacer una pausa para disfrutar de un almuerzo.

Además de las bodegas incluidas en este itinerario, existen otras alternativas para quienes deseen ampliar el recorrido y conocer más sobre la producción local, como Altavista, Clos de Chacras y Cavas de Weinert, que también forman parte de la oferta enoturística del lugar.

Cuando cae el sol, la localidad ofrece distintas alternativas para disfrutar de una salida nocturna, con bares que se distinguen por sus propuestas y ambientes.

Entre las opciones se encuentran Willy’s Bar, ideal para quienes prefieren escuchar rock, y Abbey Road, donde suelen presentarse grupos musicales en directo. También se puede visitar Rocamora, Viamonte Bar, Pueblo Chico y Macumba. Para quienes buscan continuar la noche bailando, hay discotecas como Al Sur, Al Diablo, Acrux y Aloha.

Por otra parte, una visita a Chacras de Coria también puede incluir una recorrida por sus espacios comerciales, como Terrazas Urban Mall y el complejo Plaza Paradiso. Estos centros reúnen diversas propuestas para pasar el día, entre ellas salas de cine, espectáculos teatrales, bares, heladerías y locales dedicados a la venta de indumentaria de marcas reconocidas y artículos de decoración para el hogar.

Para cerrar el recorrido, vale la pena acercarse a Piedra Pintada de Chacras y conocer el Museo Emiliano Guiñazú, ubicado en la histórica Casa de Fader.

Este último espacio se distingue no solo por su valor artístico y patrimonial, sino también por sus amplios jardines, organizados con senderos entre setos recortados y pinos. El parque funciona, además, como una galería al aire libre, donde se exhiben esculturas y reproducciones de obras de reconocidos artistas, lo que permite disfrutar del arte mientras se pasea por el entorno natural.

Cómo llegar a Chacras de Coria

Quienes salgan desde la Ciudad de Buenos Aires pueden llegar a destino en vehículo particular, recorriendo la Ruta Nacional 7 durante unas 13 horas aproximadamente.

Otra posibilidad es viajar en avión o en micros de larga distancia hasta la ciudad de Mendoza. Una vez allí, solo resta cubrir los cerca de 15 kilómetros que separan la capital provincial de Chacras de Coria, un tramo que se puede realizar en auto, bicicleta, transporte colectivo o incluso a pie.