Caso Nataniel Guzmán: la investigación por su desaparición y la hipótesis que cuestiona su familia

La desaparición de Nataniel Guzmán , el abogado jujeño que fue visto por última vez el 27 de enero de 2023 en Mendoza, continúa sin esclarecerse. A más de tres años de aquel día, su familia sigue reclamando respuestas sobre lo ocurrido y cuestiona las distintas líneas de investigación que se desarrollaron desde el inicio de la causa.

Justicia. A 3 años de la desaparición de Nataniel Guzmán: cómo se desarrolló el caso y qué se sabe hasta ahora

Guzmán tenía 38 años cuando desapareció y trabajaba en el Juzgado de Familia de Las Heras . Una de las últimas imágenes registradas por cámaras de seguridad lo muestra abordando un colectivo en la capital mendocina. Desde entonces, no se pudo establecer con certeza qué ocurrió.

Durante los primeros meses de la investigación, la Fiscalía encabezada por Gustavo Pirrello analizó distintas posibilidades, entre ellas un presunto suicidio y una hipótesis vinculada a la contratación de servicios sexuales . Ninguna permitió esclarecer su paradero. En febrero de 2026, la causa pasó a manos de la fiscal Andrea Lazo.

Los investigadores realizaron allanamientos en cuatro domicilios de Mendoza donde presuntamente se ofrecían servicios sexuales . Los procedimientos permitieron secuestrar armas y municiones, pero no se encontraron pertenencias ni elementos que permitieran determinar dónde estaba Guzmán.

El fiscal Gustavo Pirrello explicó a PERFIL que esta línea investigativa surgió a partir de testimonios de personas cercanas al abogado, quienes señalaron que “utilizaba estos servicios de manera virtual y presencial”. La información fue contrastada con los movimientos registrados en su tarjeta SUBE, que permitieron identificar recorridos frecuentes hacia una determinada zona de Las Heras.

“En el último mes hizo cuatro viajes hacia donde lo estamos buscando, donde estaba un periodo de dos horas y retornaba”, explicó entonces Pirrello. Los investigadores también utilizaron datos de las antenas de telefonía celular para delimitar el sector en el que se había registrado actividad del teléfono del abogado. A partir de esa información se identificaron los inmuebles que posteriormente fueron allanados. Sin embargo, los procedimientos no aportaron pruebas concluyentes sobre su desaparición.

Nataniel Guzmán, abogado jujeño desaparecido en Mendoza.

El último recorrido de Nataniel Guzmán antes de desaparecer

El viernes 27 de enero de 2023, Guzmán salió de su departamento durante la mañana, después de despedirse de unos amigos de Jujuy que habían estado alojados en su vivienda. Las cámaras de seguridad lo registraron alrededor de las 11.30 caminando por la zona de calle 25 de Mayo al 760, en la ciudad de Mendoza.

Vestía un pantalón de jogging negro, una remera morada y zapatillas deportivas. Además, llevaba una mochila negra sobre sus hombros. Posteriormente, cerca de las 11.50, abordó un colectivo de la línea 630, interno 72, de la empresa El Plumerillo, en calle Belgrano, frente al Metrotranvía. El transporte tenía como destino Las Heras.

El arma de fuego y la primera hipótesis de la Fiscalía

Otro de los elementos que concentró la atención de los investigadores fue un arma calibre 9 milímetros que Guzmán tenía registrada legalmente y utilizaba para practicar tiro. Después de su desaparición, el arma no fue encontrada en el departamento. Por ese motivo, la Fiscalía consideró inicialmente que el abogado podría haberla llevado dentro de su mochila.

A esta circunstancia se sumaron otros datos personales, entre ellos una discusión de pareja y su regreso anticipado de unas vacaciones en Mar de Ajó. Estos elementos llevaron inicialmente a los investigadores a considerar la hipótesis de un posible suicidio. Sin embargo, los rastrillajes no permitieron encontrar al abogado ni confirmar esa posibilidad.

Al explicar la complejidad del expediente, Pirrello sostuvo que “la complejidad es la multiplicidad de posibles hipótesis de lo que puede haber pasado, y no descartamos ninguna línea. Estamos trabajando conforme a lo que la prueba nos va marcando, pero esa línea puede volver a mutar si de la prueba producida surge otra posibilidad. Lo estamos buscando desde el momento uno con un sinnúmero de medidas”. La familia, por su parte, cuestionó que se diera por hecho que Guzmán había salido con el arma y pidió investigar quiénes tenían acceso a las llaves de su departamento.

La familia cuestionó la hipótesis de los servicios sexuales

Daniel Sosa Arditi, abogado penalista que representaba a Silvia Saavedra, madre de Nataniel, manifestó su desacuerdo con la línea investigativa relacionada con la posible contratación de servicios sexuales. “No comparto esa hipótesis de ninguna manera, lo único cierto que tenemos es que Nataniel habría ido para esa zona, y a partir de ahí los investigadores empiezan a especular distintas razones. Todavía no tenemos ningún elemento que nos pueda decir realmente qué ha sucedido y por qué”, expresó a PERFIL.

Silvia Saavedra, madre de Nataniel Guzmán

El letrado también calificó esa posibilidad como “absolutamente descabellada”. “Hablamos de las afueras de la ciudad, si buscaba ese tipo de servicio podía tenerlo a cuadras de su casa, no necesitaba viajar ni siquiera tomarse un colectivo”, argumentó.

En paralelo, la querella solicitó una pericia especializada para intentar establecer con mayor precisión la ubicación del teléfono celular del abogado al momento de sus últimas comunicaciones. Para ese trabajo propuso la intervención de Ariel Garbarz, ingeniero en Telecomunicaciones y especialista en geolocalización. En aquel momento, la solicitud quedó sujeta a evaluación del Ministerio Público Fiscal.