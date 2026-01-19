lunes 19 de enero de 2026

19 de enero de 2026 - 16:32
Mendoza.

Elevaron la recompensa por datos sobre Nataniel Guzmán, desaparecido hace tres años

A tres años de la desaparición de Nataniel Guzmán, aumentaron la recompensa por datos del jujeño desaparecido en Mendoza.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Nataniel Guzmán, abogado jujeño desaparecido en Mendoza.

Nataniel Guzmán, abogado jujeño desaparecido en Mendoza.

A casi tres años de la desaparición del jujeño Nataniel Guzmán en Mendoza, el Ministerio de Seguridad y Justicia de esa provincia aumentó el monto de la recompensa para quienes den datos certeros sobre el paradero del abogado oriundo de nuestra provincia.

Lee además
Silvia Saavedra, madre de Nataniel Guzmán
Misterio.

La madre de Nataniel Guzmán contra la justicia de Mendoza: "La impunidad habla por sí sola"
Nataniel Guzmán , el jujeño desaparecido en Mendoza
Justicia.

Desaparición del jujeño Nataniel Guzmán: buscan "testigos protegidos" que aporten información

La actualización del valor de la Unidad Fiscal (UF) provocó un aumento en la recompensa por aportar datos que permitan dilucidar qué pasó con el joven que fue visto por última vez el 27 de enero de 2023 en el Gran Mendoza.

Desde ese organismo solicitaron la difusión de la recompensa actualizada, con los valores fiscales actualizados al 2026. Los montos de recompensa para quien pueda aportar datos certeros pasaron de 10.500.000 a 12.500.000 de pesos.

Nataniel Guzmán, abogado jujeño desaparecido en Mendoza.
Nataniel Guzmán, abogado jujeño desaparecido en Mendoza.

Nataniel Guzmán, abogado jujeño desaparecido en Mendoza.

La desaparición de Nataniel Guzmán en Mendoza

El jujeño fue visto por última vez el 27 de enero de 2023, y según se estima tras la investigación, se especula que estuvo en Canota, Villavicencio, cuando su celular emitió una comunicación, según consta en los registros de la empresa de telefonía.

La expareja de Guzmán denunció que mantuvo comunicación telefónica vía Whatsapp con él ese día a las 13.36, e informó que el hombre se había vuelto de la localidad balnearia de Mar de Ajó luego de una discusión, y desde allí no hubo más noticias.

La empresa telefonía informó algunos datos en base a los últimos registros de comunicaciones del 2 de febrero del año pasado a las 19.48, los cuales fueron captados por una antena ubicada en la zona de Canota, Villavicencio, en Las Heras.

Indignación por el ascenso del fiscal

La Cámara de Senadores de Mendoza confirmó la designación de Gustavo Pirrello como Fiscal de Cámara Penal para la Primera Circunscripción Judicial, lo que desató la furia de Silvia Saavedra, madre de Nataniel Guzmán.

Silvia Saavedra sigue pidiendo la aparición de Nataniel Guzmán.jpg
Silvia Saavedra sigue pidiendo la aparición de Nataniel Guzmán

Silvia Saavedra sigue pidiendo la aparición de Nataniel Guzmán

El ascenso de quien era el encargado de investigar la desaparición del jujeño en esa provincia, fue tomado en el recinto mediante voto secreto. “El Senado mendocino ratificó y selló el camino de la impunidad”, posteó la madre del abogado jujeño, y agrega que son “35 meses de impunidad”, y subraya que “premiaron al fiscal inepto”.

El Senado destacó la trayectoria de Gustavo Pirrello, quien proviene de la Unidad Fiscal de Homicidios, donde actuó en causas de alta complejidad desde 2016, y su postulación obtuvo 747 adhesiones y una sola impugnación durante la Audiencia Pública.

Esa impugnación fue la presentada por Saavedra. En el escrito, sostiene que Pirrello " jamás dio respuestas ni mostró interés" en la investigación por la desaparición de su hijo, y dijo que la investigación "permanece impune" y critica la falta de medidas que, según ella, debieron realizarse en tiempo oportuno.

