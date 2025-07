Quién es Nataniel Guzmán, el jujeño desaparecido en Mendoza hace más de 2 años

Su historia comenzó a tomar estado público cuando no se presentó a trabajar el 1 de febrero. Sus compañeros, preocupados por la ausencia, realizaron una denuncia ante la fiscalía. Fue entonces cuando la madre de Nataniel, Silvia Saavedra, se enteró de lo sucedido y viajó de inmediato desde San Carlos de Bariloche.

El último contacto registrado fue un mensaje de WhatsApp enviado a su ex pareja, donde aseguraba estar en Mar de Ajó. Sin embargo, los registros de la empresa de telefonía móvil indican que el celular tuvo actividad hasta el 2 de febrero en el departamento mendocino de Las Heras, lo que pone en duda su ubicación declarada.

Desde entonces, no volvió a utilizar su teléfono ni a realizar movimientos bancarios. Sus documentos estaban en manos de su madre y su casa permanecía intacta. Solo había salido con una mochila y el celular.

Una vida ordenada, sin señales previas

Nataniel no tenía antecedentes ni problemas conocidos. Vivía solo, tenía un empleo formal y mantenía contacto con su familia. Según Silvia Saavedra, fue su nieta quien le advirtió sobre la desaparición, luego de ver un posteo en redes sociales publicado por una amiga de su ex pareja, Florencia.

A lo largo de estos años, la familia reclamó más celeridad en la causa. “Todo es muy lento”, expresó la madre en varias oportunidades, mientras solicita reuniones con el procurador y mantiene viva la búsqueda.

nataniel guzmán.jpg Búsqueda de Nataniel Guzmán.

Buscan testigos protegidos

Su madre Silvia Saavedra pide justicia y señaló que aquellos que sepan algo sobre su paradero pueden presentarse como "testigo protegido" llamando al 134 o al 911. Además lamentó que no haya novedades en el caso, "son más de dos años sin justicia y sin tener absolutamente nada. Todo lo que pudo haberse hecho en los primeros días, no se ha hecho”.

Saavedra confirmó que con su abogado Pablo Brennan, le pidieron a Google abrir la cuenta. “Ese es un dato también importante, como muchos que hemos tenido en la causa. El fiscal habla de miles de fojas, pero que en la práctica no llevan a ningún lado”.

Para Silvia Saavedra, la hipótesis de un suicidio no es válida por varios motivos: “Cuando se fue dejó a su gatito encerrado, como lo hacía para ir a trabajar, cuando iba y volvía. Por lo consiguiente, la hipótesis del suicidio la descarté de lleno en el primer momento, porque no es mi hijo, no reúne las características para ese tipo de una autoeliminación”.

Sobre su sensación de la desaparición, dijo que “siempre sostuve que Nataniel no salió de Las Heras, no llegó ni siquiera a la última parada, que es en medio de la nada misma. Se sabe que sube al colectivo el día 23 entre los barrios Yapeyú y Mateu, que es donde hicieron allanamientos en algunos puestos, pero primero el fiscal le dijo a mi abogado que estaban en una pista firme, pero resulta que después no pasó absolutamente nada”.

Recompensa vigente y líneas habilitadas

Ante la falta de novedades, el Ministerio de Seguridad de Mendoza dispuso una recompensa pública para quienes puedan aportar datos útiles. Las líneas habilitadas para comunicarse son:

Dirección de Investigaciones: 0800-222-6727 / 0261-385-7138 / 911

0800-222-6727 / 0261-385-7138 / 911 Dirección de Inteligencia Criminal: 0261-385-9033

Más de dos años después, el caso de Nataniel Guzmán continúa abierto. Su familia espera respuestas. Su nombre sigue vigente. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿Dónde está?