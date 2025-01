A 2 años de la desaparición del jujeño Nataniel Guzmán: qué se sabe del caso

La madre del abogado, Silvia Saavedra , volvió a criticar a la justicia de esa provincia: Dos años de impunidad, dos años sin respuestas, dos años sin que el fiscal de Mendoza me informe que paso con mi hijo. Por favor que no se cajonee la causa".

La mujer lamentó que no haya novedades en el caso, "son dos años sin justicia y sin tener absolutamente nada. Todo lo que pudo haberse hecho en los primeros días, no se ha hecho ”

Saavedra confirmó que con su abogado Pablo Brennan, le pidieron a Google abrir la cuenta . “Ese es un dato también importante, como muchos que hemos tenido en la causa. El fiscal habla de miles de fojas, pero que en la práctica no llevan a ningún lado”.

"En Mendoza hay personas desaparecidas en democracia", dijo la madre de Nataniel Guzmán

Para Silvia Saavedra, la hipótesis de un suicidio no es válida por varios motivos: “Cuando se fue dejó a su gatito encerrado, como lo hacía para ir a trabajar, cuando iba y volvía. Por lo consiguiente, la hipótesis del suicidio la descarté de lleno en el primer momento, porque no es mi hijo, no reúne las características para ese tipo de una autoeliminación”.

Sobre su sensación de la desaparición, dijo que “siempre sostuve que Nataniel no salió de Las Heras, no llegó ni siquiera a la última parada, que es en medio de la nada misma. Se sabe que sube al colectivo el día 23 entre los barrios Yapeyú y Mateu, que es donde hicieron allanamientos en algunos puestos, pero primero el fiscal le dijo a mi abogado que estaban en una pista firme, pero resulta que después no pasó absolutamente nada”.

La desaparición de Guzmán en Mendoza

El jujeño fue visto por última vez el 27 de enero de 2023, y según se estima tras la investigación, se especula que estuvo en Canota, Villavicencio, cuando su celular emitió una comunicación, según consta en los registros de la empresa de telefonía.

La expareja de Guzmán denunció que mantuvo comunicación telefónica vía Whatsapp con él ese día a las 13.36, e informó que el hombre se había vuelto de la localidad balnearia de Mar de Ajó luego de una discusión, y desde allí no hubo más noticias.

La empresa telefonía informó algunos datos en base a los últimos registros de comunicaciones del 2 de febrero del año pasado a las 19.48, los cuales fueron captados por una antena ubicada en la zona de Canota, Villavicencio, en Las Heras.