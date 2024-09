Madre de Nataniel Guzmán: "Estoy haciendo un duelo sin cuerpo"

“Yo ya estoy haciendo hace 19 meses un duelo sin cuerpo. Yo necesito como ser humano dar un cierre a esto. Que me digan lo que haya sido, pero necesito saber qué es lo que ha pasado . Los primeros meses lo pedía con vida, pero me fui apagando porque conociendo a Nataniel no nos haría sufrir a los amigos ni a mí de esta forma, a no ser que esté con amnesia o que le haya pasado algo grave”, lamentó.

“Acá hay muchas cosas que están mal, que no se hicieron. Soy yo la que cuando puedo aprovechar que los pasajes están económicos y caer un 27, puedo venir, y sino todo lo tengo que manejar vía redes sociales, sino la causa ya estaría cajoneada”.

“Yo no sé qué pasa acá en Mendoza, pero siento que los chiquitos como Loan tienen mediatización, con las mujeres la violencia de género y el femicidio se activan inmediatamente, pero ¿y el hombre? ¿Por qué no se activa?”, dijo.

Nataniel Guzmán Nataniel Guzmán, abogado jujeño desaparecido en Mendoza.

“Necesito respuesta, yo necesito cerrar esto, no puedo andar mendigando justicia. Yo llegué hasta el Presidente de la Nación y tienen que elevar un informe. ¿Qué le van a decir? Entonces, eso es lo que yo les pido, desde el gobernador para abajo, que hagan algo con los desaparecidos”, cerró.

Saavedra descartó que Nataniel hubiera atentado contra sí mismo. “Lo descarté de lleno cuando me enteré que el gato, la mascota que tenía en su casa, había quedado encerrado en el departamento como cuando él solía irse a trabajar y después volvía”.

Las dudas de Saavedra

Además, volvió a apuntar contra el entorno en Mendoza. “Para mí el núcleo primario de Nataniel en ese momento era justamente la ex, los padres, las amigas de la ex, que se debió investigar, pero no se hizo tal cosa”.

La mamá del jujeño dijo que insistieron mucho tiempo con la auto eliminación. “Costó mucho que se saliera de esa hipótesis, porque vos tenés que abrir un abanico de hipótesis. Las mías no eran objetivas, ¿no? Cuando yo le decía algo el fiscal me decía 'son subjetivas', o sea, las corazonadas de una madre son subjetivas, pero las del fiscal son objetivas. Y son tan objetivas que hoy hace 19 meses que no sé nada de mi hijo”.

La carta sobre la causa Nataniel Guzmán

“Me dirijo a Ud., a fin de describir detalladamente la demora, la dilación en el proceso investigativo, a efectos de que se comprenda la nula tecnicidad en el proceso, y en consecuencia peticiono adopte todas y cada una de las medidas que sean imprescindibles para alcanzar la verdad real de lo sucedido con mi hijo Nataniel Guzmán y que los eventuales responsables reciban el correspondiente reproche jurídico”.

“A partir del 15 de enero del año 2023, viajó a Mar de Ajo con la que según se dijo sería la novia y que, luego de una pelea, Nataniel decide retornar a Mendoza haciéndolo, por lo que declara la EX en un colectivo de larga distancia, llegando el 22 de enero a Mendoza, continuando con su actividad, dado que también hacía stand up y tomaba clases de teatro

“Que la denuncia por averiguación de paradero la realiza la Srta. Florencia Neira el día 30 de enero de 2023, previo a visitas realizadas al domicilio de Nataniel el día sábado 28 de enero de 2023, y según declaración de la Sra. que administra dicho edificio (Margarita Valle) lo hizo en un estado alterado de llanto y nervios. En dicha oportunidad fue acompañada por una Sra. que al parecer sería su madre, esta situación no fue declarada por la Srta. Neira en ninguna testimonial, ni denuncia”.

Silvia Saavedra, madre de Nataniel Guzmán Silvia Saavedra, madre de Nataniel Guzmán

“Que el día 30 de enero de 2023 por la mañana, según lo dicho por la denunciante, se apersonó al domicilio de Nataniel con policías, un fiscal, un amigo de Nataniel quien tenía la llave del domicilio (Tomás Pedernera) para abrir el dpto. y hacer algo así como una inspección ocular, todo ello en presencia de la Administradora del edificio, Sra. Margarita Valle, afuera quedó la EX quien al parecer fue en compañía de sus padres, por lo que pude saber”.

La madre del jujeño agrega en el escrito que “sobre esta situación en particular debe expresar que no encontró ninguna Acta al respecto que estuviese incorporada al Expte en el momento de denunciar, como así también me parece extraño que se tomara una denuncia por averiguación de paradero y no se le permita a la policía difundir las fotos de Nataniel, haciéndolo la denunciante por redes sociales en forma privada”.

“Que el día 1 de febrero y a partir de que me entero por intermedio de mi nieta, quien reside en Bs.As., que a Nataniel lo estaban buscando por las redes, me comunico inmediatamente al celular que allí se daba. Me contacto con la ex, Florencia Neira, a quien le manifieste que urgente se solicite cámaras de seguridad y privadas de toda la zona, todo ello pensando que recién el 1 de febrero, al no presentarse a trabajar -como me lo mencionara la Srta. denunciante por celular- había realizado la denuncia, es por ello que el ese 1 de febrero del 2023 a horas de la tarde se presentó a dicha fiscalía para ampliar unas testimoniales a fin de solicitar cámaras, que se publiquen fotos y brindar más información”.

En la carta también sostiene “que el día 2 de febrero me presento ante la fiscalía a fin de ser informada al respecto y ahí tomo conocimiento que la denuncia había sido radicada el día 30 de enero y me informan los pasos a seguir para ser estar presente en el Expte. y ser querellante. Que el día 3 de febrero informan desde Jujuy de que el Dr. Gustavo Pirrello me recibiría, a quien solicité verbalmente cámaras, pero solo se dijo que estaban trabajando en ello”.

“Que el día 6 de febrero me presento con el Dr. Sosa Arditi Daniel quien sería el representante de la Querella. Que a partir de lo narrado es muy difícil expresar por escrito lo que fui sintiendo al ver pasar los días y que las únicas acciones eran rastrillar a campo traviesa en medio de la nada misma, buscando un cuerpo, que si bien es cierto no está escrito, la hipótesis Objetiva del Sr. Fiscal era la autoeliminación, como dejaban sobrevolar en cada reunión mantenida con el Señor Procurador Dr. Alejandro Gulle y Fiscal Pirrello a partir del día UNO, es por ello que debo decir se perdieron muchísimos días vitales para seguir el rastro de mi hijo, a tal punto fue la dilación que las cámaras de OSDE, que están al lado del edificio donde residía Nataniel nunca llegaron, porque dichas cámaras cada 15 días se van pisando , como muchas de las que solicitaron fueron fuera de tiempo”.

