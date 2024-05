Investigación.. La dura confesión de la madre de Nataniel Guzmán: "Asumo que no va a aparecer"

La madre de Nataniel Guzmán , el jujeño desaparecido en Mendoza y del cual no hay novedades, aseguró que va perdiendo las esperanzas de hallar a su hijo. “Yo asumo que mi hijo Nataniel no va a aparecer” , aseguró en declaraciones recientes.

Silvia Saavedra , madre de abogado oriundo de Jujuy, dijo en Radio Nacional Mendoza que “igualmente lucho porque es muy difícil luchar contra el poder del sistema judicial” , y recalcó que ya pidió que se agilicen las pericias de búsqueda, pero que no hay avances.

“Le pedimos que se agilice el peritaje de búsqueda de mi hijo y hasta el día de hoy no pasa nada, porque si la policía con la fiscalía no lo hacen, creo que el sistema judicial está armado para no tener justicia”, lamentó al sitio mendocino.